Не потрібно представляти Polygon – одинадцяту за розміром криптовалюту у світі. Багато людей вважають його лідером серед блокчейнів рівня 2. Він допомагає вирішити досить серйозну проблему: криптовалюта Ethereum є важкою у використанні.

Навіть Віталік сказав, що майбутнє – за roll-up-технологіями, при цьому Ethereum буде представляти платформи рівня 1, також будуть проєкти на кшталт Polygon, і ними зможуть скористатися звичайні люди, яким, знаєте, не доведеться брати кредит, щоб оплатити комісії за газ.

Я взяв інтерв’ю у Гамзи Хана, керівника відділів Defi та Labs у Polygon, та обговорив з ним DeFi та Polygon. Ми мали активну дискусію та розглянули цікаві теми.

Ми почали з технічних питань (це якщо серед вас є ботани). Гамза розповів про zkEVM (roll-up-технологію з нульовими знаннями). Минулого тижня Polygon заявив, що її запустили у формі тестової мережі, і це схвилювало багатьох учасників криптогалузі.

Також не вдалося уникнути божевілля довкола Reddit та Polygon, яке триває з вихідних, і завдяки якому величезна колекція NFT отримала понад три мільйони користувачів у соціальних мережах. Гамза розказав про закулісну розмову з представниками Reddit, адже ця компанія запустила ці NFT, звісно, на базі Polygon.

Так, ми багато говорили про DeFi. Ми обговорили, як колосально знизилася TVL, враховуючи її хиткість (Гамза називає TVL «тимчасово заблокованою вартістю»), і настільки постраждала репутація галузі минулого року, коли зазнав краху CeFi-сектор, хоча DeFi працював майже безперебійно.

Я, як завжди, почув свою улюблену фразу, що Ethereum – це «блокчейн еліт»; запитав Гамзу, що він думає про плату за газ, і чи вдасться колись вирішити це питання. Якщо так, то яким буде майбутнє Polygon?

Також я поставив Гамзі питання про централізацію DeFi. Оскільки значна частина цього простору працює на централізованих стейблкоїнах (навіть Віталік нещодавно сказав, що Tether, Circle та інші провайдери можуть вплинути на напрямок майбутніх форків Ethereum), чи не компрометує це одну із основних опор DeFi? І що найцікавіше, чи повинно так бути, і чи є альтернатива цьому?

Ми зачепили ці та багато інших тем, однак акцент у цій 30-хвилинній дискусії був саме на DeFi та Polygon, а також на тому, яку роль може зіграти Polygon в майбутньому.

Як завжди, я з радістю почитаю ваші коментарі тут або в Twitter, а послухати подкаст можна за посиланнями нижче.