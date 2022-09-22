У фінансових колах, мабуть, немає більш суперечливої теми, ніж криптовалюта.

Дехто вважає блокчейн марною тратою часу і стверджує, що він підходить лише для того, щоб створювати нічого не варті криптовалюти, на яких спекулюють трейдери. Однак є тут і зворотна сторона: у цей простір вливається все більше коштів, ресурсів та залучаються розумні голови, хоча зараз ми і переживаємо ведмежий ринок.

Ми взяли інтерв’ю у генерального директора Crypto Academy Граніта Мустафи і дізналися, що він думає про нинішній тривалий ведмежий ринок, довгострокове майбутнє криптовалюти, її суперечливу природу тощо.

Coinjournal (CJ): Як ви гадаєте, люди, які зіштовхуються з криптовалютою вперше, побоюються того, що ця галузь є складною, і, щоб добре розібратися в блокчейні, їм необхідно володіти технічними знаннями?

Граніт Мустафа (Г.M.): Так, однозначно. Хоча багато керівників компаній прийняли гарне рішення і ведуть свій бізнес, покладаючись на експертів, що володіють технічними знаннями, які є специфічними для цієї галузі, однак основним фактором, який відлякує потенційних торговців, інвесторів та підприємців, є те, що необхідно глибоко розбиратися в цій непередбачуваній галузі.

Інституційні інвестори та окремі гравці ринку можуть боятися спробувати чогось досягти в цій галузі. З іншого боку, є дуже багато людей, які прагнуть отримати свою частку в цій новій галузі, яка активно розвивається, і вони поринають в нею з головою, не маючи всієї інформації.

Хоча сама технологія та її технічні аспекти є напрочуд складною, та концепція, що лежить в основі блокчейну та криптовалют, досить проста, і саме тому, на мою думку, люди зрештою хочуть долучитися до неї.

Якщо ви долучитеся до криптогалузі, у кращому випадку ви отримаєте практичні знання про внутрішню роботу блокчейну та динаміку в галузі. У гіршому ж випадку, якщо діяти поспіхом і не бути досить обачним, це може завдати вам шкоди.

CJ: Багато криптовалют є досить суперечливими: дехто стверджує, що безліч проєктів просто хоче заробити побільше грошей; інші ж кажуть, що це дозволить кардинально змінити нинішню економіку. Чому, на вашу думку, прогнози результатів такі неоднозначні?

Г.M.: Як і в будь-якій іншій галузі, є люди, які вірять у потенціал нових технологій чи галузей, які з’являються, та можливості їхнього застосування, і є ті, хто виступає проти цього, адже їх лякає невідомість.

Ми знаємо, що на фінансових ринках завжди були махінації та схеми Понці. Нам відомо, що від самого початку цифрової ери у кожній галузі було чимало нищівних хакерських атак та низка інших злочинних дій. Це означає, що будь-який революційний винахід чи інновація (або в даному випадку революційна технологія) є двосічним мечем.

З іншого боку, є люди, для яких склянка наполовину повна, і які абсолютно впевнені, що ця технологія може не лише полегшити нам життя, але й здатна протистояти тим злочинам, на які постійно вказують скептики.

Прогнози дуже різнопланові тому, що ця технологія дійсно широко застосовується, і, на жаль чи на щастя, окрім переваг такого широкого застосування, є також і деякі недоліки, які потрібно вирішити краще раніше, ніж пізніше.

CJ: Як ви гадаєте, ведмежий ринок, який зараз спостерігається, змусить деяких новачків залишити криптогалузь назавжди?

Г.M.: Безумовно. Мені би хотілося розглядати ведмежі ринки як рушій для тих гравців, які не бояться викликів. Бичачі та ведмежі ринки формують основний ринковий цикл, і тут немає нічого нового. Цей цикл, який постійно повторюється, існує від початку функціонування ринків, і, чесно кажучи, він нікуди не зникне.

Зараз на ринку спостерігається значний страх, і це слугує перевіркою для тих, хто вірить і приймає в цей критичний час зважені інвестиційні рішення; і для тих, хто не може з цим впоратися, можливо, їм краще зосередити свою увагу та кошти на чомусь іншому.

Цілком зрозуміло, що нездорове та неприродне зростання ринків спричинить подальший крах, який буде таким же раптовим та руйнівним. Попри те, що цей ринок новий, нестабільний та непередбачуваний, однак тут діють ті ж основні моделі поведінки та концепції, хоча рівень невизначеності є вищим.

Візьмемо для прикладу MicroStrategy. Це один із провідних інституційних інвесторів, що володіють біткоїнами (BTC). Попри всі очікування генеральний директор компанії Майкл Сейлор заявив, що MicroStrategy ліквідує свої запаси біткоїну (BTC) лише в одному випадку: якщо біткоїн (BTC) опуститься до 3000 доларів США; і то замість того, щоб продати їх, вони використають інші активи як заставу. Це приклад того, що власники криптоактивів не бояться нинішнього циклу, який завершується.

CJ: На вашому вебсайті зазначено, що ви вважаєте, майбутнє фінансів буде за криптовалютою. Хочу запитати, яку роль в цьому майбутньому, на вашу думку, зіграє біткоїн?

Г.M.: Ми з моєю командою повністю підтримуємо ідею, що блокчейн та криптовалюти, безсумнівно, переформатують цифрові фінанси.

Всупереч поширеній думці, регулювання грає дуже важливу роль у сприянні та прискоренні глобального впровадження криптовалют, зокрема і біткоїну (BTC). Чим активніше визнаватимуть криптоактиви, тим швидше біткоїн (BTC) зміцнить свою репутацію безпечної інвестиції та надійного сховища вартості, а також набуде форми справжньої цифрової валюти; адже ця флагманська криптовалюта сприяє інституційному впровадженню та розвитку глобальних платежів.

Завдяки його обмеженій пропозиції біткоїн (BTC) займає центральну позицію на ринку, і оскільки нині відбуваються ліквідації (цьому сприяв ведмежий ринок), зараз дуже вигідно купувати біткоїн (BTC). Саме час придбати цей актив. За кілька років люди будуть з сумом згадувати той час, коли біткоїн (BTC) коштував 20 000 доларів, так само, як зараз вони згадують час, коли біткоїн можна було придбати за 2 долари.

CJ: Вас здивувало як розвивалася криптогалузь відтоді, як у 2016 році запустили Crypto Academy ?

Г.M.: Я радий, що галузь розвивається, однак це не стало для мене несподіванкою. Я працюю в цій галузі достатньо довго і розумію її потенціал для широкого застосування. Мені приємно, що багато людей в світі приєднується до прихильників криптогалузі.

З іншого боку, я очікував більшого зростання та кращого регуляторного середовища, яке б сприяло впровадженню блокчейн-технології та криптовалют, тому в цьому аспекті я дещо розчарований.

Проте я сподіваюся, що біржа Binance та її генеральний директор Чанпен Чжао (CZ) стануть основною рушійною силою для впровадження криптовалют, а також будуть штовхати і мотивувати уряди та фінансові установи в усьому світі зібратися з силами і взятися за роботу.

Coinjournal (CJ): На своєму сайті ви публікуєте багато цінових прогнозів. На чому вони базуються, і як ви робите такі прогнози?

Граніт Мустафа (Г.M.): При створенні наших прогнозів ми враховуємо загальну динаміку ринку, ключові індекси і показники, як-от індекс страху та жадібності, дорожню мапу криптовалюти, те, як ринок приймає ту чи іншу криптовалюту, думки експертів. Ми аналізуємо всі ці фактори та робимо найбільш точний прогноз руху ціни.