Рівно тиждень тому Ethereum завершив найбільше в історії криптовалюти оновлення програмного забезпечення: нарешті відбулося “злиття”. Ця подія сталася і пройшла успішно, без жодних проблем, точно за планом.

За тиждень після цього Ethereum втратив 12% своєї вартості.

Джером Павелл рухає ринок

Це показує, що навіть така величезна подія, як злиття, не може подолати те, що насправді контролює ринки, тобто макроекономічну ситуацію. Під цим терміном я маю на увазі реакцію Джерома Павелла та Федеральної резервної системи.

ФРС оголосила про чергове підвищення ставки на 75 базисних пунктів, таке рішення значною мірою було викликане невтішними показниками інфляції, які оприлюднили минулого тижня. Це стало досить чітким повідомленням для ринку: процентні ставки й надалі швидко й суттєво підвищуватимуть, доки не вдасться обмежити інфляцію.

Якщо раніше і були якісь сумніви, то зараз їх точно немає: криптовалюта буде рухатися слідом за підвищенням процентних ставок.

Чому процентні ставки контролюють ціни на криптовалюту?

Криптовалюта й досі супроводжується настільки високим ризиком, наскільки це можливо. Чим більше ризиків ви на себе берете, тим більш різкими будуть коливання цін – як угору, так і вниз.

Коли ФРС підвищує процентні ставки, позики та інвестиції стають дорожчими, і саме тому із економіки витягується ліквідність. Це сповільнює інфляцію, однак загрожує рецесією, яка виступає канатом, по якому намагається пройти ФРС.

У відповідь на це акції впали, особливо яскраво це спостерігається серед акцій технологічних компаній, за традицією, тут зменшуються грошові потоки, які б мали йти на майбутній розвиток. Чим вищі облікові ставки, тим нижча вартість компаній, а отже, ціна їхніх акцій падає.

Щодо криптовалюти, хоча багато людей говорять, що вона слугує інструментом захисту від інфляції, однак це не так. Спостерігається колосальна кореляція між фондовим ринком і ринком криптовалют, вони рухаються в тандемі.

Що чекає на нас в майбутньому?

Останнім часом я багато писав на цю тему. Я вірю в довгострокові перспективи біткоїну, однак неможливо обійти стороною той факт, що в короткостроковій перспективі його цінова дія залежить від макроекономічної ситуації.

Особисто я дуже негативно ставлюся до напрямку, в якому зараз рухається економіка, і вважаю, що “економічна зима” може стати руйнівною. Якщо цей прогноз справдиться, біткоїн піде вслід за всім ринком і полетить вниз.

У кризових ситуаціях кореляції зводяться до одного напрямку, адже повсюди спостерігається “пошук якості”. Інвестори продають ризикові активи та переходять до безпечних активів. Частково в цьому криється причина, чому долар такий сильний, адже його вважають найбезпечнішим серед усіх активів-притулків.

Цю модель ми неодноразово спостерігали в попередні періоди рецесії. Криптовалюта зараз переживає перший за всю її коротку історію макроекономічний спад. І, незважаючи на такі позитивні події, як злиття, зараз на цінову дію криптовалют вливає одне – макроекономічні коливання.