Я вже майже забув, як це бачити на графіку криптовалют велику зелену свічку. Однак саме сьогодні спостерігається така картина, оскільки магічні Інтернет-гроші стрімко зростають.

Біткоїн зараз торгується на рівні 20 600 доларів, а це вище психологічно важливої позначки в 20 000 доларів; а Ethereum вперше за місяць піднявся вище 1500 доларів. Звичайно, на графіку нижче, де зображено прибутковість за рік, бачимо, що це крапля в морі порівняно з падінням, яке переживає ринок. Чи все-таки це дрібні кроки?

Чому криптовалюта зростає?

Що ж сприяє її зростанню? Однак хочу вас застерегти: до моїх слів варто ставитися скептично, адже минулого тижня я опублікував аналіз, в якому попередив, що біткоїн незабаром може різко знизитися, а насправді ми бачимо, як він піднімається вгору. Це лише продовження того, що відбувається весь рік: криптовалютою керує макроекономічна ситуація.

Індекс S&P 500 піднявся на 8% від мінімуму, якого він досяг 12 жовтня, і за такий короткий період часу це колосальне зростання, адже зазвичай він не дуже коливається. Із цього випливає (як ви вже здогадалися) більш оптимістичні думки про те, що, отримавши кращі макроекономічні дані, Федеральна резервна система почне стримувати підвищення ставок раніше, ніж це очікувалося.

У мережі ліквідували активи на понад 1 млрд доларів

Завжди цікаво спостерігати, що відбувається в мережі в такі дні. Дійсно, я не був розчарований: за останні 24 години ліквідували активи на 1,1 млрд доларів США, і це лякає, адже через такі серйозні кроки учасники ринку опинилися в офсайді, бо більшість із них відкривали короткі позиції.

Окрім того, ринкова капіталізація криптовалюти наближається до ще однієї віхи: після того, як за день вона зросла на 7%, вона трохи невпевнено намагається повернутися до позначки в 1 трлн доларів.

Що буде далі?

Тим не менш, як я і попереджав минулого тижня, буду дуже обережним з криптовалютою. Світ зараз досить нестабільний, і, схоже, як і в 2008 році, панують негативні настрої. Усім керує макроекономічний клімат, а криптовалюта – це лише хвіст собаки.

Фондовий ринок робить невеликі, але обережні кроки, адже інвестори намагаються вгадати наступні дії ФРС. Економічна система загалом є чутливою та зазнає шкоди, серйозною проблемою є підвищення вартості життя, в Україні триває війна, наблиажаються проміжні вибори в США – все це може ще більше дистабілізувати ситуацію в світі.

Неважко уявити, що незабаром криптовалюта зазнає сильного удару, коли у ЗМІ активно обговорюватимуть макроекономічну ситуацію, і буде зрозуміло, що інвестори занадто впевнено говорять про відновлення економіки. Просто існує занадто багато чинників, які мають свої недоліки, тому не можна бути абсолютно впевненим у такому розвитку подій.

Як я люблю повторювати, робити можна лише короткострокові прогнози. Варто з обережністю ставитися до такого відновлення. Але знову ж таки, я колись попереджав про це, тож хто я тоді?