3 монети, які варто додати до вашого списку спостереження

Криптогалузь наповнена новими та захоплюючими проєктами. Деякі з них, як правило, нові, інші ж більш давні, але всі вони дають вам можливість заробити гроші, якщо правильно обрати час. Саме тому важливо мати активний список спостереження за криптоактивами. Нижче зазначимо список порад, які можуть допомогти вам створити кінцевий список спостереження для криптоактивів:

Фокусуйтеся на монетах, довкола яких панує ажіотаж в соціальних мережах.

Також варто звертати увагу на нові проєкти, які мають зіркових інвесторів.

Переконайтеся, що обрані вами монети матимуть великі розробки в майбутньому.

Якщо ви не впевнені, які криптоактиви варто додати до свого списку, пропонуємо вам список із трьох проєктів, які варто розглянути для початку.

0x (ZRX)

0x (ZRX) — це протокол на базі Ethereum, за допомогою якого користувачі можуть торгувати токенами ERC20 на кількох блокчейнах. Він забезпечує це повністю децентралізованим способом і зберігає при цьому низькі комісії та високу швидкість транзакцій.

Джерело даних: Tradingview

Ринкова капіталізація цього проєкту становить близько 870 мільйонів доларів, і це одна з найбільших децентралізованих бірж у криптогалузі. 0x досліджує нові способи підвищення ліквідності. Також є плани допомогти платформі повним обсягом скористатися перевагами переходу на Ethereum 2.0.

Casper (CSPR)

Цей проєкт запустили у 2021 році. Casper (CSPR) — це блокчейн, що працює на механізмі proof of stake і який намагається прискорити широкомасштабне впровадження блокчейн-технології у всьому світі. Токен є одним із найбільш перспективних інфраструктурних блокчейн-проєктів. Дійсно Casper часто порівнюють із Solana, і найближчим часом він може стати дуже масштабним проєктом.

Cronos (CRO)