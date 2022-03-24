3 найкращі криптовалюти в галузі розваг та музики

Блокчейн-технологія має широке застосування. Незалежно від того, чи мова йде про початок епохи децентралізованих фінансів чи про надання людям легкого способу потокової передачі музики, сьогодні існує дуже багато проєктів, які намагаються використовувати силу децентралізованих систем. Зокрема, музика та розваги стали популярними в блокчейні, і ось чому:

Завдяки децентралізованим системам немає потреби в посередниках, щоб поширювати музику.

Ці системи також дозволяють творцям контенту звертатися безпосередньо до аудиторії.

Окрім того, блокчейн пропонує кілька вертикалей для заробітку на контенті.

Для інвесторів, які хочуть додати до свого портфелю монети, що мають відношення до музики та розваг, зазначимо 3 варіанти, які варто розглянути:

Audius (AUDIO)

Audius (AUDIO) — це децентралізована платформа для потокової передачі музики, яка надає творцям повний доступ до ринку без жодних посередників. Уявіть, що це Spotify на блокчейні.

Джерело даних: Tradingview

Останні кілька місяців були досить насиченими для Audius. Спостерігається зростання та збільшення інвестицій в цей проєкт з боку кількох відомих гравців галузі. Потокову передачу на блокчейні також очікує яскраве майбутнє, і Audius сподівається зіграти ключову роль у формуванні цього майбутнього.

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) — це ще одна платформа для ігор та потокової передачі музики на базі блокчейну. Він допомогає авторам ділитися своїми іграми, музикою та іншими видами розваг безпосередньо з клієнтами та без сторонніх осіб. Ultra — це досить новий проєкт, і саме тому він має цілком реальний потенціал для солідного зростання в майбутньому.

Tune.FM (JAM)