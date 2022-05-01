Багато людей очікують, що 2022 рік стане роком децентралізованих фінансів (DeFi). В цьому секторі з’являються нові та цікаві проєкти, а існуючі проєкти стають ще більшими. Нижче зазначимо причини, чому DeFi-сектор просто вибухне в 2022 році:

Інституційні інвестори уважно придивляються до DeFi-проєктів.

Інновації в DeFi-секторі щодня набирають обертів, й надалі в 2022 році варто очікувати ще більших успіхів.

DeFi має потенціал стати окремим, незалежним сектором, вільним від загального ринку криптовалют.

Отож, якщо ви шукаєте DeFi-проєкти, які матимуть цьогоріч величезний вплив на галузь, нижче пропонуємо вам список, для якого ми відібрали 3 найкращих проєкти.

GoldFinch (GFI)

Проєкт GoldFinch (GFI) надає беззаставні позики на ринках, що розвиваються. З його допомогою користувачі отримують гнучкі криптовалютні позики без жодної застави. Цей DeFi -проєкт намагається зробити криптокредитування більш доступним для незабезпечених спільнот.

Джерело даних: Tradingview

За даними офіційного сайту, його позиками вже користуються понад 200 000 користувачів. GoldFinch орієнтується на користувачів на ринках, які розвиваються, де потреба у кредитах найбільша. Це один з тих проєктів, які вирішують реальну потребу і які, ймовірно, будуть розвиватися й надалі у 2022 році.

Trader Joe (JOE)

Trader Joe (JOE) — це високоліквідна децентралізована біржа, створена на мережі Avalanche. Окрім того, це основна DEX для Avalanche, і її розробили, щоб полегшити одноранговий обмін криптовалютами по всьому світу. Trader Joe також надає пули ліквідності та пули для вирощування прибутку, які дозволяють користувачам отримувати винагороди. Цей проєкт характеризується швидкими транзакціями, низькими арбітражними комісіями та надійним рівнем безпеки.

Convex Finance (CRV)