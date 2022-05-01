Останні кілька днів Decentraland (MANA) продовжує знижуватися. Фактично ця монета знаходилася під тиском протягом усього квітня. На жаль, ми не очікуємо, що ситуація найближчим часом покращиться, адже зараз відбувається розпродаж MANA. Нижче зазначимо кілька важливих фактів:

Хоча протягом останнього місяця монета постійно знижується, малоймовірно, що незабаром відбудеться перелом тенденції для MANA.

Перш ніж почнеться бичачий забіг, монета може знизитися до 1 долара.

MANA закривалася в мінусі п’ять торгових сесій поспіль.

Джерело даних: Tradingview

Прогноз ціни на Decentraland (MANA)

Квітень був одним із найважчих місяців для MANA. Протягом усього цього періоду монета переважно знаходилася в низхідному тренді, і хоча були деякі ознаки того, що розпродаж може ослабнути, поки що її ціна не піднімається. Однак труднощі ще не закінчилися.

Чесно кажучи, ми не очікуємо, що найближчим часом відбудеться розворот цього низхідного тренду. Прогнозуємо, що MANA й далі продовжить падати і незабаром може опуститися до 1 долара, а вже потім почне зростати. Тобто поточна ціна знизиться майже на 50%.

Окрім того, MANA почала падати не в квітні. Вона сягнула свого максимуму у лютому, тоді її ціна становила приблизно 3,55 долара. Це була найвища ціна 2022 року. Однак MANA вже втратила понад 50% від цих максимумів, і, за прогнозами, протягом наступних тижнів збитки будуть ще більші.

Чи зможе MANA піднятися знову?

Так, MANA знову підніметься. Ця монета метавсесвіту ще має багато переваг у довгостроковій перспективі. Однак поточні настрої на ринку залишаються дуже непередбачуваними.

Імовірно, буде спостерігатися тривалий період коливань та тиску продажів, і лише потім цінова дія остаточно стабілізується. Незважаючи на все це, ми все одно вважаємо, що цього року MANA принесе неймовірні прибутки, хоча їй буде важко досягти успіху 2021 року.