На біржі Binance можна легко здійснити стейкінг, і вона обіцяє одні з найбільших прибутків на ринку, а це означає, що на цій платформі є багато можливостей для заробітку пасивного прибутку.

Ми зібрали найкращі монети, які варто поставити на Binance прямо зараз, і нижче зазначемо коротку інструкцію, як можна завдяки своїм монетам почати заробляти відсотки.

Як здійснити стейкінг на Binance. 3 прості кроки

Зробити ставку на Binance дуже просто, тобто ви внесете криптовалюту і вже за кілька хвилин можете почати отримувати пасивний прибуток. Нижче зазначемо кроки, які потрібно для цього зробити:

1. Зареєструйтеся та внесіть кошти на свій рахунок. Створіть аккаунт на Binance та пройдіть верифікацію, завантаживши посвідчення особи з фотографією та документ, що підтверджує вашу адресу проживання. Далі внесіть депозит зручним для вас способом.

2. Купіть монету, яку хочете використати для стейкінгу. Знайдіть конкретну монету в розділі «Ринки». Введіть суму, яку хочете придбати, і завершіть операцію.

3. Поставте свої токени. На сайті у розділі «Заробляти» оберіть «Стейкінг». Знайдіть обрану вами монету та встановіть період стейкінгу — чим довше буде ставка, тим вище буде прибуток.

Тепер ви знаєте, як можна це здійснити, і можете переглянути найкращі варіанти для стейкінгу на Binance.

1. Solana (SOL)

Наразі Binance пропонує для стейкерів Solana прибутковість набагато вище ринкової. Якщо заблокуєте SOL на 30 днів, то отримаєте 9,28% прибутку, а стейкери можуть отримати аж 13,21% за 90-денний період блокування .

За темпами зростання Solana часто випереджав біткоїн та Ethereum, а оскільки SOL зараз на спаді, інвестори, які придбають його зараз, можуть отримати вигоду і від стейкінгу, і від подальшого зростання цін.

Ви можете прямо зараз купити Solana і здійснити стейкінг на Binance.

2. Terra (LUNA)

Якщо стейкери Terra заблокують свої токени LUNA на 90 днів, то зможуть отримати APY у розмірі 18,29%. Тобто стейкінг LUNA на Binance є одним із найбільш прибуткових варіантів пасивного прибутку серед усіх основних монет.

Річний прибуток у розмірі майже 20% зустрічається досить рідко серед монет, які входять у першу десятку, тому мисливців за пасивним прибутком може зацікавити така можливість зробити ставки.

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3. Avalanche (AVAX)

Купуйте та використовуйте AVAX для стейкінгу на Binance, та отримайте до 21,2% річного доходу (90-денне блокування). Навіть найкоротший період стейкінгу (30 днів) приносить APY в 12,3%.

Ці процентні ставки перевищують ті, які пропонують традиційні ощадні рахунки. Враховуючи, що токен AVAX набирає все більшої популярності, він може також зрости в ціні на додаток до цих колосальниї відсотків за ставки.

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