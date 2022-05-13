3 найпопулярніші монети метавсесвіту, які сьогодні впали

Одним із найкращих способів отримати прибутки у криптовалюті є придбати актив під час його падіння. Зрештою, золоте правило інвестування — завжди купуй дешево і продавай дорого. Ринок зазнає масового обвалу, і хоча багато монет пропонують чудові можливості для купівлі, вам потрібно звернути увагу на монети метавсесвіту. І ось чому:

Цілком ймовірно, що загальні настрої щодо монет метавсесвіту до кінця 2022 року значно покращаться.

У 2022 році монети метавсесвіту вже кілька разів пережили падіння, тому вони продаються зі значною знижкою.

Кількість інвестицій в ігри VR та AR збільшується, тому цінність криптовалют метавсесвіту може зрости цьогоріч.

Отож, якщо ви любите купувати активи під час падіння і шукаєте монети метавсесвіту, нижче зазначимо 3 монети, які можна придбати з гарною знижкою:

Enjin Coin (ENJ)

Головна мета Enjin Coin (ENJ) — створити надійну екосистему, яка сприятиме інноваціям в секторі блокчейн-ігор та віртуальної реальності, а також підтримуватиме їх. Цей проєкт займає значну частину у просторі Р2Е, і, за прогнозами, в майбутньому він стане масштабним.

Джерело даних: TradingView

Проте зараз ENJ зазнає одні з найбільших втрат за останні місяці. Лише за добу монета втратила майже 35% своєї вартості. Оскільки очікуються більші втрати, варто скористатися такою можливістю та придбати цей актив під час його падіння.

Wemix (WEMIX)

Wemix (WEMIX) також є блокчейн-проєктом, який розробили для метавсесвіту та ігор віртуальної реальності. Насправді його створили за прикладом Enjin Coin, але цей проєкт не такий великий. Поки що WEMIX вдається обмежити свої втрати під час краху крипторинку, тому вони не такі вже й великі. Але все одно монета торгується значно нижче своїх історичних максимумів. Рекомендуємо вам придбати цей актив в короткостроковій перспективі.

Bloktopia (BLOK)

Bloktopia (BLOK) — це повністю децентралізований метавсесвіт на базі Рolygon. Це відносно новий проєкт, але він вже має багато шанувальників. Монета впала майже на 40%, а її ринкова капіталізація опустилася нижче 50 млн доларів. Якщо ви чекали ідеальний момент, щоб купити цей актив задешево, зараз саме час.