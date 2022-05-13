Binance Coin (BNB) різко падає і може знизитися ще більше

За останні кілька днів Binance Coin (BNB) зазнав значних втрат. Хоча монета і слідує за тенденцією загального ринку, та через ці втрати BNB піддається значному ризику зниження, і це може призвести до подальшого серйозного падіння. Розглянемо деякі факти:

Більшу частину 2022 року BNB знаходив значний попит в діапазоні від 253 до 308 доларів.

Той факт, що за останні 24 години ця монета впала на 20%, означає, що бики не утримали цю зону попиту.

Якщо найближчими днями не почнеться відновлення, BNB обвалиться ще більше.

Джерело даних: Tradingview

Куди BNB буде рухатися далі?

Ще нещодавно BNB торгувався значно вище 300 доларів. Для більшості биків це був час консолідації, і були надії, що монета зможе швидко наблизитися до позначки в 400 доларів. Однак через обвал криптовалют, що відбувається останні кілька днів, BNB переживає серйозний тиск. Лише за останні 24 години ця монета втратила 20%.

Що ще більш важливо – BNB також втратив важливу зону попиту. Бачите, навіть під час значних коливань на ринку монета мала достатньо покупців при вартості від 308 до 253 доларів. Через нещодавній обвал ринку її цінова дія вийшла за межі цієї зони купівлі.

Якщо протягом наступних 24 годин не відбудеться відновлення, BNB потрапить під тиск продажів, бо ведмеді візьмуть повний контроль в свої руки. Найбільш ймовірно, монета опуститься до 222 доларів і лише потім почне підніматися.

Зараз BNB переживає серйозну корекцію?

Для будь-якої монети втрата майже 40% вартості менше ніж за три дні буде вважатися серйозною корекцією. Але в ситуації з BNB різке падіння просто принесло йому подальші ризики зниження. Саме тому ми не думаємо, що його падіння закінчилося.

З огляду на настрої на ринку дуже ймовірно, що до кінця тижня BNB впаде ще більше, тому, на нашу думку, зараз відбувається дуже серйозна корекція монети.