Комісар Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гестер Пірс заявила, що минулого тижня ринок стейблкоїнів привернув до себе велику увагу, і, можливо, потрібно ввести «більш жорстке» регулювання цього сектору.

Такі коментарі топ-чиновниця SEC зробила під час онлайн-дискусії, організованої Офіційним форумом валютно-фінансових установ (OMFIF). Цей незалежний аналітичний центр, що досліджує центральні банки та економічну політику, має штаб-квартиру в Лондоні (Велика Британія).

Reuters опублікував новину , де наводять цитату представниці SEC, яка сказала, що сектором, в якому, ймовірно, «будуть якісь зміни, стануть стейблкоїни». Вона додала, що причиною цього стали події цього тижня, які допомогли висвітлити проблемні місця цього сектору.

Коментар Гестер прозвучав на щорічному симпозіумі Інституту цифрових валют, який проводить OMFIF, де також були присутні генеральний директор Algorand Стів Кокінос і колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) Тімоті Массад.

UST втратив прив’язку, а LUNA обвалилася

Дійсно цього тижня ринок криптовалют сколихнула новина: нищівних втрат зазнав стейблкоїн TerraUSD (USD), який втратив прив’язку до долара. Токен UST обвалився до 0,25 долара, і через чутки про скоординовану атаку його прив’язка до долара знизилася на 75%.

Окрім того, через те, що цей алгоритмічний стейблкоїн втратив свою прив’язку, вартість монети Terra (LUNA) обвалилася майже до нуля (на даний момент вона становить 0,01 долара), і через каскадне падіння цін вартість біткоїну також впала до мінімуму, який востаннє спостерігався в січні 2021 року.

Оскільки негаразди зі стейблкоїнами призвели до того, що Tether (USDT) також втратив свою прив’язку раніше в четвер, можливо, дійсно «наближається» більш жорстке нормативно-правове регулювання цього сектору.