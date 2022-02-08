Наразі крипторинок демонструє ознаки відновлення. Схоже, ми нарешті сягнули дна, і тепер тенденція прямує вгору. Біткоїн повернув собі 40 тисяч доларів, а ETH та інші альткоїни також отримали значні прибутки. Проте мета-монети зростають ще більше і ось чому:

У просторі метавсесвіту відбулися серйозні зміни, і великі технологічні гіганти оголосили про плани інвестувати в цей сектор.

Монети метавсесвіту дуже постраждали під час спаду криптовалют, і тому важливо, що вони швидко оговталися.

Окрім того, минулого року мета-монети отримали величезні прибутку, і тому апетит інвесторів до них все ще великий.

Отож, якщо ви шукаєте невеликі мета-монети з мікрокапіталізацією, в які можна інвестувати в 2022 році, нижче вкажемо топ-3.

Seedify.Fund (SFUND)

Seedify.Fund (SFUND) — це панель запуску та платформа, що має забезпечувати розробку та запуск ігор на блокчейні.

Джерело даних: Tradingview

Коротко кажучи, ця платформа хоче створити різноманітну ігрову блокчейн-екосистему, де розробники мають доступ до інструментів, необхідних для створення нових захоплюючих ігор. Її ринкова капіталізація становить близько 166 мільйонів доларів, і вона має великий потенціал для зростання. На момент виходу статті Seedify.Fund (SFUND) торгувався приблизно за 6,77 долара.

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) — ще одна відносно нова ігрова блокчейн-екосистема, яка прагне створити панель запуску для майбутніх ігор. Проєкт сподівається стати популярним серед децентралізованих ігор і наразі викликає великий інтерес. На момент написання статті його нативний токен UON торгувався за 1,15 долара. Також його ринкова капіталізація становить 326 мільйонів доларів, тому у нього є потенціал для зростання.

Verasity (VRA)