Сьогодні вранці криптовалютні ринки виросли, більшість криптовалют зі списку топ-10 демонстрували зростання протягом останніх 24 годин.

Вчора акції Meta Platforms впали на 5,29% після того, як Марк Цукерберг попередив, що вони можуть вийти з Європи через суперечку щодо даних. Можливо, цей гігант соціальних мереж буде змушений припинити роботу Facebook та Instagram в Європі, якщо він позбудеться права передавати дані користувачів назад до США.

Після нестабільної сесії акції США вчора показували неоднозначні результати. Акції туристичних компаній були одними з найкращих, серед них Royal Caribbean Cruises (+8,36%) і Norwegian Cruise Line Holdings (+8,25%).

Учора одні з найгірших результатів мали акції технічних компаній, а PayPal Holdings (-3,93%) і Spotify (-1,83%) упали.

Акції банків підняли індекс UK100 (+0,58%), оскільки інвестори побилися об заклад, що через підвищення процентних ставок прибутки цього сектору збільшаться.

Кращі криптовалюти

На момент написання статті біткоїн торгувався вище 45 000 доларів, тобто зріс приблизно на 5%. Ethereum піднявся десь на 3%, а Cardano демонстрував зростання на 7%. XRP підскочив приблизно на 21% через позитивні новини навколо судової справи проти SEC.

Якщо говорити про тих, хто не увійшов до топ-10, Shiba Inu виріс більше ніж на 22% і показує такі вражаючі досягнення вже другий день поспіль. Цей собачий мем набирає обертів через новину про спалювання токенів. Наступне спалювання заплановано на 14 лютого, День Святого Валентина.

Кращі гравці

Більшість криптовалют зі списку топ-100 торгувалися в діапазоні +/-5% від їхньої вчорашньої вартості. Помітно виділився Revain, який ненадовго сягнув 100-ї сходинки у цьому списку. Сьогодні він зріс на 41%, оскільки наближається попередній продаж токена, який відбудеться 14 лютого.

Серед інших переможців: Kadena (+21%), IoTex (+25%) і Holo (+7%). На іншому кінці спектру знаходяться Render і Helium (обидва втратили по 9%), Bora (-7%) і монети метавсесвіту Gala (-10%) і Axie (-8%).

У тренді

Smooth Love Potion, цифрова валюта в грі Axie Infinity, сьогодні здорожчала майже на 50%, незважаючи на досить слабку продуктивність Axie.

WOO, нативний токен WOO Network, готовий прорватися до топ-100. Він торгується десь за 0,77 долара і завдяки лістингу на Binance зріс на 16% за останні 24 години.