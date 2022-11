Очікується, що в найближчі кілька років метавсесвіт активно зростатиме. Або, принаймні, так вважає Bloomberg. Аналітики компанії Bloomberg прогнозують , що найближчим часом вартість метавсесвіту може досягти 800 млрд доларів, і зараз саме ідеальний час зайнятися пошуком найкращих криптопроєктів метавсесвіту, які стануть лідерами в майбутній соціальній взаємодії.

У цій статті ми розкажемо вам про чотири найкращі криптопроєкти метавсесвіту на сьогоднішньому ринку, які можуть злетіти у 2023 році.

1. Metacade (MCADE) – кращий загальний криптопроєкт метавсесвіту

Metacade планує стати місцем тяжіння, де гравців можуть дізнаватися про Play2Earn, заробляти більше та визначати майбутнє Play2Earn-ігор. У Metacade ви зможете спілкуватися наживо зі спільнотою геймерів-однодумців та фанатиків Web3, а також долучитися до першої у світі віртуальної аркади, яка належить гравцям.

На платформі Metacade можна знайти огляди на останні Play2Earn-ігри, переглянути таблиці лідерів та спробувати найпопулярніші альфа-версії GameFi, які публікують експерти галузі, щоб допомогти вам триматися на хвилі ігрової революції. Щоб спільнота більш охоче сприяла тому, щоб Metacade стала найкращим ресурсом у GameFi-секторі, в якості винагороди користувачам дають токени MCADE щоразу, коли вони діляться відгуками, альфа-версією ігор чи контентом, тобто тут можна заробити, якщо ви просто поділитесь вашим досвідом.

Кінцева мета Metacade — повернути контроль над іграми в руки гравців. Традиційна ігрова індустрія підійшла дуже близько до небезпечної зони, де домінують мікротранзакції та прибутки акціонерів, а от Metacade за допомогою «Metagrants» дає змогу користувачам висловлюватись щодо ігор, в які вони хочуть грати.

Metagrants — це механізм, за допомогою якого розробники ігор зможуть виставити свої проєкти на конкурс, а спільнота проголосує за них; його планують запустити у 2023 році. Переможці цих голосувань отримують фінансування та підтримку від Metacade і зможуть розробити свої ігри разом із колективом, який їх обрав, а готові ігри з’являться в віртуальній аркаді Metacade.

Користувачі можуть заробляти більше на своїх улюблених Play2Earn-іграх, слідуючи кращим порадам або беручи участь в ексклюзивних турнірах, окрім того, за допомогою Metacade вони зможуть знайти собі надійне місце в економіці GameFi.

У дорожній карті Metacade на 2024 рік значиться запуск дошки вакансій, завдяки якій учасники спільноти зможуть знайти десятки можливостей, щоб зробити свої перші кроки в ігровій індустрії. Тут можна буде знайти як посаду бета-тестера на неповний робочий день, так і керівну посаду в передових компаніях, що займаються розвитком Web3.

Через деякий час Metacade стане DAO, а це означає, що основна команда відсторониться та передасть керівні посади найбільш цінним членам спільноти. Коли це станеться, користувачі зможуть голосувати за ключові рішення, наприклад, назначати майбутніх керівників, визначати обмеження на поставку токенів, погоджувати партнерства та нові функції тощо.

>>> Взяти участь у передпродажу Metacade можна тут <<<

2. Star Atlas (ATLAS) — гра для дослідників галактики

Star Atlas — це Play2Earn-гра на космічну тему, яка має стати одним із найкращих проєктів метавсесвіту. Її можна порівняти з EVE Online , надзвичайно успішною космічною грою, яка завдяки своєму глибокому всесвіту щодня приваблює сотні тисяч гравців.

Події Star Atlas відбуваються в 2620 році, і, як і в EVE Online, тут є суперсучасні космічні кораблі, угруповання союзників та території, які неможливо завоювати. Та є одна відмінність: тут гравці можуть по-справжньому володіти своїми активами. Мета у грі Star Atlas — розширити свою космічну імперію, а для цього потрібно виконувати завдання, боротися за землі, добувати ресурси та відкривати рідкісні скарби. Кожен ігровий актив зберігається як NFT у блокчейні Solana, і тому він має реальну цінність.

У той час як інші Play2Earn-ігри фокусуються на тому, щоб учасники старанно здобували ігрові токени, Star Atlas хоче зробити цей процес якомога цікавішим. Щоб почати заробляти токени ATLAS, гравці можуть взяти участь або в боях, або в перегонах космічних кораблів. Хтось, можливо, захоче об’єднатися в команди й відкривати планети з ресурсами, які можна видобувати, переробляти чи торгувати ними (для цього є мережі гірничодобувних, нафтопереробних заводів та торговців) та заробляти реальні гроші. Якщо у вас є гарнітура віртуальної реальності, ви навіть можете пережити космічний політ та відчути захоплюючі емоції від першої особи.

Уклавши альянс з іншими гравцями, ви зможете почати будувати цілі міста, які мають власні регіональні децентралізовані автономні організації (DAO) , і за допомогою яких громадяни кожного регіону можуть голосувати за те, на чому повинно далі зосередитися їхнє угруповання, наприклад, чи потрібно атакувати території інших гравців, чи захищатися від неминучого нападу зі сторони угруповання суперників.

Наслідуючи приклад EVE Online, Star Atlas прагне поєднати в собі найкращі аспекти цієї успішної гри та фантастичну можливістю реального володіння своїми внутрішньоігровими активами в блокчейні. Стежте за Star Atlas, незабаром вона може стати однією з найбільших і найкращих в історії криптоігор метавсесвіту.

3. Highstreet (HIGH) — це, можливо, наймодніший токен

Highstreet недарма вважають одним із найкращих проєктів метавсесвіту. Команда, яка стоїть за Highstreet, використовує можливості метавсесвіту, щоб надавати досвід покупок наступного рівня, і дозволяє реальним брендам демонструвати фізичні предмети в віртуальному світі. Такі бренди, як Balenciaga, LVMH і Adidas, освоюють метавсесвіт, і Highstreet хоче створити платформу, де будь-яка компанія зможе створити свій магазин і торгувати на зовсім новому рівні.

Реальні предмети, зокрема взуття чи футболки, токенізовані в блокчейні як NFT. Покупці можуть придбати ці NFT, а потім обміняти їх на фізичний предмет. Завдяки інтеграції Highstreet та Shopify такі замовлення можуть автоматично надсилатися на сервер конкретного бренду для фізичного виконання.

Однак Highstreet — це більше, ніж просто віртуальний торговий центр. Це цілий простір метавсесвіту, де користувачі можуть виконувати різні завдання, спілкуватися з іншими учасниками та відвідувати ексклюзивні події в Play2Earn MMORPG. Окрім Highstreet Marketplace, є Highstreet Homes, які схожі на справжні будинки. Ви можете облаштувати будинок на свій смак, обрати для нього улюблений стиль, спілкуватися з друзями та навіть доглядати за власними віртуальними домашніми тваринами!

У Highstreet World можна заробляти, виконуючи різноманітні завдання та борючись із монстрами в місцях на кшталт Binance Beach, AVAX Alps та Animoca Archipelago. Кожна територія має власні легенди та унікальних монстрів, а це перетворює Highstreet на захоплюючий світ, що пропонує низку унікальних вражень.

Highstreet, в цілому, поєднує реальність та віртуальний світ абсолютно унікальним способом. Завдяки відомим блокчейн-брендам (наприклад, Binance та Avalanche) на Highstreet чекає славне майбутнє, він може стати одним із найкращих криптопроєктів метавсесвіту.

4. The Sandbox (SAND) виводить будівництво на новий рівень

The Sandbox — це віртуальний 3D-світ, де користувачі можуть з легкістю створювати та досліджувати монетизовані ігри та досвід. Через блоковий, піксельний дизайн його часто порівнюють із Minecraft і Roblox, і така естетика призвела до того, що The Sandbox стала однією з найкращих монет метавсесвіту.

Та є величезна різниця між The Sandbox і цими іграми: The Sandbox повністю децентралізована, і майже всі елементи цієї гри належать користувачам. За допомогою токена SAND гравці можуть придбати цифрову нерухомість, унікальні внутрішньоігрові об’єкти та предмети, щоб на власний смак налаштувати свої аватари; всі вони зберігаються в блокчейні та представлені у формі NFT.

Для прикладу, ділянки землі зберігаються в блокчейні як токени LAND, тоді як об’єкти та предмети представлені токенами ASSET. LAND має фіксовану пропозицію, а от токени ASSET може створювати будь-хто за допомогою інструменту VoxEdit . VoxEdit дозволяє користувачам керувати блоками під назвою вокселі, щоб створювати майже все, що їхня душа забажає, наприклад: скульптури, персонажі, зброю тощо. Потім ці предмети можна придбати чи продати на маркетплейсі The Sandbox Marketplace та отримати за це прибуток.

Однак найбільш потужною функцією The Sandbox є Game Maker . Завдяки Game Maker будь-хто може створювати цілі ігри, не знаючи жодного рядка коду; ця утиліта йде в комплекті з бойовими механізмами, сюжетними лініями, поведінкою ШІ та навіть шаблонами камер. Завдяки цим функціям вже створили десятки ігор та можливостей для всієї спільноти, і все це доступно безкоштовно.

The Sandbox швидко стала одним із найкращих криптопроєктів метавсесвіту після того, як компанія підписала торгові угоди з кількома відомими іменами. Warner Music Group запустила у метавсесвіті The Sandbox музичний парк розваг, а The Walking Dead і Snoop Dogg мають тут власні ігри, які приваблюють тисячі гравців. У метавсесвіті The Sandbox є навіть смурфи!

Висновок: Metacade лише виграє від справжнього розмаїття

Як бачите, є декілька претендентів, які можуть зайняти лідерські позиції на ринку метавсесвіту, який зароджується. Зрозуміло, чим більшої популярності набуватимуть ігри метавсесвіту, тим вищою буде конкуренція, тому важко напевно сказати, яка монета стане лідером та найкращою інвестицією.

Однак Metacade пропонує напрочуд привабливі функції, наприклад, бібліотека віртуальних аркадних ігор, динамічний онлайн-центр спільноти та винагороди Рlay to Еarn, а також має потужні розробки, зокрема Metagrants, — все це разом дозволяє цьому проєкту утримувати першу позицію та стати кращим криптопроєктом метавсесвіту, в який варто інвестувати до 2023 року. Він вийшов за рамки типових ігор у секторах GameFi і Play2Earn та поєднав на одній платформі різні функції, саме тому він пропонує вагому цінність, яку важко перевершити.

Очікується, що Metacade буде швидко розвиватися, адже загальний GameFi-сектор продовжує розширюватися, незалежно від результатів будь-якої окремої гри. А оскільки в даний момент відбувається передпродаж цього токена, зараз є чудова можливість отримати фінансову перевагу протягом наступного десятиліття, і саме тому ми назвали його найкращим криптотокеном метавсесвіту, який варто придбати на 2023 рік.