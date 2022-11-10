Через нинішню кризу ліквідності та фінансову нестабільність колишнього криптогіганта FTX чекає невизначене майбутнє. Ситуація загострилася після того, як Binance відмовилася від необов’язкової угоди щодо купівлі FTX.

Джерела, яким відомі нюанси цих подій, повідомляють, що після перевірки фінансових звітів Binance відмовляється від свого наміру придбати FTX.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) November 9, 2022

Нинішня криза FTX змусила тисячі клієнтів вивести з біржі їхні кошти, щоб уникнути блокування коштів на біржі в разі її повного краху. Але куди ж піти після виходу з FTX?

Кращі альтернативи FTX

Нижче зазначимо 5 найкращих альтернатив FTX, в які можна інвестувати.

1. eToro

eToro — це ізраїльська компанія, що пропонує послуги соціального трейдингу та інвестування в різноманітні активи. Вона надає фінансові послуги та сервіс з копіювання торгових стратегій. Її головний офіс знаходиться в центральному Ізраїлі, також вона має зареєстровані офіси на Кіпрі, в Великій Британії, США та Австралії. Вона пропонує різноманітні торгові активи, зокрема акції, криптовалюти, NFT, індекси, ETF, сировинні товари та валюти. eToro Crypto надає в одному місці криптотрейдингову платформу, гаманець і біржу; також він має високий рівень безпеки, яку пропонують регульовані фінтех-лідери, і все це разом робить його однією з тих платформ, яким можуть довіряти криптоінвестори.

2. Binance

Binance зробила стратегічні інвестиції в FTX у 2019 році. Останніми днями ця біржа була втягнута в кризу FTX, і в якийсь момент вона запропонувала поглинути FTX, хоча потім відмовилася від угоди. Сама ж Binance управляє найбільшою за обсягом торгів криптобіржею, і це робить її одним із найкращих варіантів для інвесторів.

3. Coinbase

Coinbase пропонує платформу для торгівлі криптовалютою та інвестування, на якій користувачі можуть купувати, продавати та обмінювати понад 170 криптовалют, зокрема біткоїн, Ethereum та Dogecoin. Це найбільша американська криптобіржа, також вона стала першою публічною криптобіржею після того, як минулого року відбувся її прямий лістинг на біржі Nasdaq. Це чудовий варіант для активних трейдерів, які хочуть торгувати та зберігати кілька криптовалют.

4. Gemini

Gemini — це регульована криптовалютна біржа, офіс якої знаходиться в Нью-Йорку, доступ до неї є в усіх штатах США. Завдяки передовим функціям безпеки, власному гарячому гаманцю, зручній для початківців платформі, надійним навчальним матеріалам та широкій клієнтській підтримці Gemini може стати гарним вибором як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

5. Kraken

Kraken – це американська криптовалютна біржа та банк, який заснували у 2011 році. У вересні 2020 року в Вайомінгу Kraken отримав статус спеціальної депозитарної установи (SPDI), і таким чином він став першою криптобіржею у Сполучених Штатах, що має таке звання. Це була одна з перших біткоїн-бірж, яку занесли до списків терміналу Bloomberg, і до середини літа 2022 року її оцінювали в 10,8 млрд доларів США. Ця біржа досить відома, саме тому вона чудово підходить для інвесторів.