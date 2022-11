Через нинішню кризу ліквідності та фінансову нестабільність колишнього криптогіганта FTX чекає невизначене майбутнє. Ситуація загострилася після того, як Binance відмовилася від необов’язкової угоди щодо купівлі FTX.

Джерела, яким відомі нюанси цих подій, повідомляють, що після перевірки фінансових звітів Binance відмовляється від свого наміру придбати FTX.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f.

— Binance (@binance) November 9, 2022