Solana (SOL) не може оговтатися після криптообвалу, а передпродаж Metacade (MCADE) привертає все більший інтерес

Криптообвал 2022 року став особливо жорстоким по відношенню до більш спекулятивних криптопроєктів, як-от Solana (SOL). Зіштовхнувшись із жорсткою конкуренцією та фундаментальними проблемами, Solana останні кілька місяців намагається підтримувати хоч якийсь позитивний настрій. Але доки криптовалюти продовжують падати, один новий токен повстає з попелу.

Він називається Metacade (MCADE) і може стати найкращим проєктом, який готовий скористатися перевагами від розвитку GameFi-сектору в найближчі роки. Сьогодні ми вам розповімо, що відбувається з Solana, і чому варто почати розглядати Metacade як серйозного гравця та додати його до вашого портфелю.

На тлі криптообвалу Solana (SOL) стикається з повторними збоями та падінням цін

Solana (SOL) є одним із провідних конкурентів Ethereum на сьогоднішньому ринку. Це один із найшвидших блокчейнів у криптопросторі, який використовує вражаючу комбінацію механізмів Proof-of-Stake (PoS) та Proof-of-History (PoH) , щоб без жодних проблем досягти швидкості 3500 транзакцій за секунду (TPS). Чисто теоретично, ця швидкість може зрости до 710 000 TPS, про це йдеться в документації Solana . Якщо порівняти з 30 TPS, які має Ethereum , стає очевидним, чому Solana злетіла в рейтингах 2021 року.

Попри таку колисальну швидкість транзакцій Solana не вдалося уникнути проблем. Лише цього року Solana пережила шість збоїв , один з яких тривав цілий тиждень (це було на початку січня). На тлі краху загального крипторинку у 2022 році ці збої спричинили серйозне падіння цін. Після тижневого збою, який почався 6 січня, SOL знизився майже на -23% і сягнув мінімуму 10 січня. Після чергового збою в блокчейні, який стався 21 січня, SOL впав ще на -37%, а через три дні зміг знайти підтримку.

Через широкий обвал криптовалют ціна SOL відтоді залишалася низькою. Наразі токен коштує 29 доларів, він не зміг піднятися вище 49 доларів у серпні, коли ціни зростали. Протягом місяця його зона підтримки трималася на позначці в 30 доларів США, а зараз Solana коливається біля червневого мінімуму в 26 доларів.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade — це перспективний проєкт, який прагне стати рушієм ігрової індустрії. Metacade — це осередок спільноти, де любителі GameFi та криптоінтузіасти можуть знайти найкращі Play2Earn-ігри, заробити більше на своєму захопленні та поспілкуватися з однодумцями. Кінцева мета Metacade — стати першою у світі віртуальною аркадою, що належить гравцям, де саме ви, а не відірвані від гравців ігрові студії, зможете визначати майбутнє ігор.

Щоб реалізувати це бачення, Metacade працює за такою моделлю: за свою роль у роботі спільноти гравці отримують винагороди, таким чином проєкт використовує силу колективу, щоб створити одні з найкращих в індустрії ігор Play2Earn і Web3.

Коли, за прогнозами, Metacade (MCADE) випередить ринок?

В той час, як інші криптовалюти падають, Metacade займає такі позиції, щоб під час наступного бичачого забігу швидко стати лідером ринку. Як уже згадувалося, Metacade хоче залучати гравців, даючи їм нагороди за те, що вони вже люблять робити. Щоразу, коли ви публікуєте огляд, ділитеся якоюсь класною альфа-версією ігор GameFi або берете участь у тестуванні гри, ви отримуєте токен MCADE. Якщо ви є завзятим прихильником GameFi, ви можете збільшити свій прибуток, якщо просто поділитесь власними думками та досвідом стосовно ваших улюблених ігор!

Бачення Metacade полягає в тому, що це дозволить перетворити спільноту на плавильний котел ідей, в якому розробники та гравці тісно переплітаються. Metacade планує запровадити програму фінансування під назвою Metagrants, за якою розробники ігор зможуть опублікувати свої ідеї, а учасники спільноти Metacade зможуть проголосувати за проєкт, який, на їню думку, варто реалізувати. Переможець отримає фінансування з казни та навіть зможе отримати миттєвий корисний відгук на свій прототип, використовуючи власне середовище тестування платформи.

У рамках прагнення Metacade допомогти гравцям заробляти більше на GameFi команда цього проєкту також буде проводити ексклюзивні турніри для всіх, де можна буде виграти великі призи. Та навіть більше того, у 2024 році Metacade планує запустити дошку вакансій, яка колись допоможе комусь здійснити свій великий прорив в індустрії Web3, яка зароджується. Однак кар’єра — це не єдине, що тут можна знайти; також тут буде багато короткострокових проєктів, як-от разові завдання з тестування, коли гравці зможуть тестувати щось кілька годин та підвищити свій регулярний прибуток.

Згодом Metacade передасть владу колективу Metacade, створивши децентралізовану автономну організацію (DAO) , найбільш цінним членам якої запропонують керівні посади, щоб вони направляти Metacade у майбутнє. Це дозволить власникам MCADE голосувати за керівні посади, впровадження нових функцій, розподіл коштів тощо, тобто виникне повністю самодостатня екосистема, створена геймерами і для геймерів.

Solana (SOL) vs Metacade (MCADE): куди краще інвестувати?

Як вже зазначалося, Solana переживає тяжкі часи під час нинішнього падіння криптовалют. Однак збої — це найменша з її проблем. Зовсім недавно, 12 жовтня, DeFi-платформу Mango, що працює на Solana, зламали на 100 млн доларів. Це сталося вперше? Ні. Ще в серпні була атака на гаманці користувачів Solana, під час якої вкрали понад 6 млн доларів. Раніше, у лютому, Solana обікрали на колосальні 320 млн доларів.

Загальна сума лише цих зломів у 2022 році склала понад 446 млн доларів. Якщо поглянути на це в перспективі, приблизно на таку ж суму в червні США пообіцяли надати допомогу Україні в галузі безпеки.

Майбутнє Solana залишається невизначеним, особливо після того, як в результаті оновлення Ethereum його потенціальна швидкість транзакцій збільшилась до 100 000 TPS, а Metacade має дуже мало конкурентів на ринку, який зростає швидкими темпами. Уже лише це може зробити Metacade головним гравцем в його галузі. Однак описані вище функції можуть легко зробити Metacade героїчним титаном у GameFi-секторі, який зростає.

З огляду на ці фактори, зараз, коли відбувається його передпродаж, Metacade, ймовірно, коштує напрочуд дешево. Якщо ви обдумуєте, що краще: інвестувати в Solana чи на тлі криптообвалу 2022 року варто зробити ставку на Metacade, відповідь буде однозначна — вашим вибором має стати Metacade.

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