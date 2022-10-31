Криптовалюта може бути суперечливою темою. Дехто вірить, що вона змінить світ. Люди, які дотримуються такою думки, кажуть, що ми будемо жити в суспільстві, в якому біткоїн буде резервною валютою; ми будемо купувати латте в Starbucks за цифрові токени, а потім опублікуємо їх у соціальних мережах у Web3, де все безперебійно працюватиме завдяки децентралізованим конвеєрам.

Окрім того, є ті, хто стверджує, що це абсолютно непотрібний простір, жадібне капіталістичне заволодіннями грошима, в якому існують схеми Понці та безсоромні рекламні акції (Кім Кардаш’ян, якщо ти читаєш це, це я про тебе).

Але навіть серед тих, хто скептично ставиться до криптовалюти, багато людей цінує потужність блокчейн-технології та вплив, який вона може мати на суспільство.

Одним із найбільш цікавих елементів блокчейн-технології є стейблкоїни. Це проста фіатна валюта, розміщена в блокчейні, за допомогою якої користувачі уникнути коливань криптовалюти і продовжити використовувати блокчейн. Це означає, що можна уникнути різкого обвалу вашого інвестиційного портфелю та скористатися перевагами блокчейну – доступність, швидкість, дешеві транзакції.

І враховуючи, що криптопростір значною мірою наповнюється через долари США, усі найбільші стейблкоїни є доларовими ітераціями. У рік, коли долар знищив усі основні валюти, а в країнах по всьому світу борються з нестримною інфляцією, громадяни отримали можливість зберігати свої статки в доларах США, а не тримати власну (часто нестабільну) валюту.

Отож, який стейблкоїн найпопулярніший? Як вони ростуть? Я глибоко дослідив найнуднішу (з точки зору волатильності цін) криптовалюту в світі, але з багатьох причин вона виявилася неймовірно цікавою.

Це буде звіт про стейблкоїни.

Хронологія: як зростали стейблкоїни

Зараз я дивлюся на початок 2020 року як на «нову парадигму» у криптопросторі. В першому кварталі року на сцену увірвався COVID, і після березневої кризи, коли світ намагався зрозуміти, що ж означає цей коронавірус, криптовалюта різко зросла.

Вона зайняла на сцені центральне місце, а її ціни, обсяги і ліквідність стрімко зростали. Зараз, у 2022 році, ми перейшли до нової епохи високих процентних ставок, адже нас наздогнало масове друкування, що спостерігалося останні кілька років, та почала набирати обертів інфляція.

Це викликало обвал токенів. Біткоїн впав з позначки 69 000 доларів нижче 20 000 доларів, кошти масово витікали зі стейблкоїнів. Проте деяким стабільним монетам пощастило більше, ніж іншим. Щоб побачити, як змінювалась картина останні два роки, натисніть на графіку нижче кнопку «Відтворити хронологію» (Рlay Timeline).

Так, людоньки, за два роки стейблкоїни зросли з 20 до 160 млрд доларів – тобто у 8 разів.

Звісно, дивлячись на цей графік, бачимо, що в кімнаті є слон. І звати цього слона Terra.

Децентралізований проти централізованого

Можливо, багато криптоентузіастів засліплені привабливістю децентралізованого стейблкоїну, тому і придбали TerraUSD (UST). Слідуючи якійсь кострубатій логіці, Luna підтримувала цей стейблкоїн, хоча сама по собі вона не підтримувалась нічим. Можна сказати, що вона була незабезпечена, і що весь картковий будиночок впав та потягнув за собою велику частину криптоекосистеми.

Чесно кажучи, мене це також зачепило. Я знав, що така модель має недоліки, але думав, що вона працюватиме довше. Я вже багато писав про свою участь у цирку, я детально розповів про те, як нарешті зменшив свої збитки та продав свої UST, хоча мені довелося змиритися з неприємною втратою і пережити досить суттєвий удар по моєму і без того розбитому его.

Та як би там не було, Terra вже в минулому. Залишилася ще одна децентралізована стабільна монета – DAI, її ринкова капіталізація становить 6 млрд доларів. Єдина проблема тут криється в тому, що, на мою думку, DAI зламалася, як і Terra. Звичайно, для неї наслідки будуть не такими серйозними, і у неї не буде крутої спіралі смерті, але якщо ви запитаєте мене, скажу, що DAI має такий же шанс, як і Terra, стати коли-небудь авторитетним і впливовим стейблкоїном, і він дорівнює нулю.

Це тому, що його модель не має жодного економічного сенсу. Надмірна застава означає, що для того, щоб отримати DAI на 100 доларів, потрібно внести заставу в 150 доларів США. Це вкрай неефективно, і це все, що вам потрібно знати. Крім того, важливо зазначити, що цей стейблкоїн навіть не децентралізований, хоча має великий вплив на USDC та інші централізовані активи.

Щоб досягти цієї привабливої якості децентралізації, DAI пішов на компроміс та пожертвував ефективністю капіталу. У світі зростаючих процентних ставок це ніколи не спрацює. І так… ця монета не децентралізована.

Було б чудово мати децентралізовану стабільну монету, та зараз це неможливо реалізувати. Сподіваюся, одного дня це вдасться зробити, але в мене не достатньо клепки, щоб придумати, як це зробити. Що стосується DAI, не думаю, щоб він коли-небудь стане актуальним. Він або помре (це каламбур, присягаюсь) повільною смертю, або цей проєкт вдасться до рішучих дій в секторі управління, бо він прагне бути актуальним (очевидно, його команда розглядає можливість, щоб він більше не був стейблкоїном, а також «позбутися» прив’язки, що б це не означало).

Централізовані стейблкоїни: Circle займає трон Tether?

Отже, переходимо до централізованих стейблкоїнів. Це не так романтично, але принаймні тут все працює, правда?

Tether (USDT) – це оригінальний продукт, він є центральним для всього в просторі та єдиною парою найбільшої ліквідності. Проте його продовжують переслідувати питання щодо його резервів, і після обвалу Terra його прив’язка знизилася до 95 центів.

Треба сказати, що Tether ніколи не вдавався до викупів і без жодних проблем розпродав значну частину своїх активів – більшу частину своїх резервів, а це більше, ніж могли б впоратися безліч банків з частковими резервами. Та все ж люди, які володіють стейблкоїнами, хочуть мати можливість купувати та продавати їх за ціною в 1 долар – незалежно від того, де та коли вони захочуть це зробити.

Таким чином, Circle (USDC) стає серйозним конкурентом, але залишається на другому місці. Я побудував наведений нижче графік, щоб показати, як Tether втрачає свої позиції разом з тим, як альтернативи зростають. Значною мірою це пов’язано з продовженням наративу про відсутність достатніх резервів.

Обвал 2022 року

Очевидно, що цей рік видався важким для крипторинків. Стейблкоїни чудово демонструють це, адже інвестори спакували свої валізи та вивели капітал із системи.

Я побудував графіки того, як працювали різні стейблкоїни від січня і до цього часу. Це гарний спосіб показати, як розвивається Circle, прагнучи зайняти лідерську позицію Tether. Оскільки від початку року Tether втратив 10 млрд доларів, Circle фактично збільшився на 2 млрд доларів.

Binance USD та FTX

BinanceUSD (BUSD) – це ще одна монета, яка зміцнила свої позиції. Вона зросла до 22 млрд доларів, це сьома за величиною криптовалюта та третя за величиною стабільна монета.

На цьому наполягає Binance – найбільша у світі криптовалютна біржа. Нещодавно ця біржа виключила зі своїх списків USDC і автоматично конвертувала всі ці авуари в BUSD, що допомогло трохи підвищити ринкову капіталізацію.

Керівник біржі FTX Сем Бенкман-Фрід назвав цю подію «Другою великою війною стейблкоїнів». Сама FTX планує запустити свій власний стейблкоїн.

FTX є другою за розміром криптобіржею, і вона піднімає декілька цікавих питань стосовно того, які є переваги від наявності на ринку такої кількості стейблкоїнів. Насправді я не впевнений, що це має якесь значення, доки ними всіма керують з відповідальною належністю, доки вони мають надійні резерви та прозору звітність – це те, у чому деякі стейблкоїни, безумовно, кращі за інші монети.

Висновок і прогнози на майбутнє

Підбиваючи підсумок, хочу сказати, це були чудові кілька років для криптовалюти і, як наслідок, для стейблкоїнів. Останні допомагають залучати людей до криптопростору. Стабільні монети працюють на блокчейні, але не піддаються коливанням, та їх можна по-справжньому використати в галузі, де це не завжди гарантується.

Я розглянув ці монети окремо, тому що ринок стейблкоїнів трансформувався за останні кілька років, але зараз, здається, починається новий етап. Binance, FTX і Circle дихають в спину Tether. Дехто наполягає, що нам потрібна децентралізована стабільна монета, але доки не складуть план, який хоча б у теорії зробить це можливим, це будуть лише фантазії.

Звичайно, я хотів би мати децентралізований стейблкоїн. Також я хотів би прокинутися завтра вранці під голос Beyoncé. Обидві ці речі зараз однаково малоймовірні, тому наразі нам потрібно обговорювати централізовані стейблкоїни.

Цікаво буде знову переглянути ці рейтинги через рік, адже Бог знає, що станеться на крипторинках за цей період. До того часу балом буде керувати Tether, та інші гравці наступають йому на п’яти.