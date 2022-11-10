Три тижні тому я опублікував аналіз, в якому виклав свої побоювання, що лише одна погана новина відділяє біткоїн від падіння до позначки 15 000 доларів.

І, от дідько, маємо таку новину.

Я передбачав не зовсім це. У моєму матеріалі не було жодних згадок про FTX. Більше того, в минулому я співав дифірамби кмітливості Бенкмана-Фріда. Я зовсім неправильно зрозумів його характер і дуже помилився.

У понеділок вранці я провів аналіз платоспроможності FTX, на той момент я ще думав, що навряд чи FTX стане неплатоспроможною.

Я також неодноразово повторював одну давню мудрість: гра з біткоїном в короткостроковій перспективі схожа на гру в рулетку.

Та оскільки ми танцювали біля позначки 20 000 доларів США, і наближалася зима з поганими змінними, як-от енергетична криза, високий рівень інфляції, жахливий геополітичний клімат і політичні потрясіння в США, Великій Британії та багатьох європейських країнах, ризик був надзвичайно високим.

А потім виникла стороння змінна – крах FTX. І, як співає класний гурт Black Eyed Peas, «рухаємося зараз вниз, не будемо більше чекати».

Чи настав час купувати на просадці?

Мені не подобається це питання з двох причин.

По-перше, я просто хлопець в Інтернеті, звідки мені це знати? Як я вже сказав кілька речень тому, робити короткострокові ставки на біткоїн – це як крутити колесо рулетки. Для мене короткострокова гра з біткоїном – це як думати, на що краще поставити: червоне чи чорне.

Друга причина полягає в тому, що це питання викликає майже м’язову реакцію на падіння цін на криптовалюту. Гадаю, це викликано культурою криптопростору. Провідне місце займають люди, які вказують на колишні цикли та пригадують, що біткоїн завжди відновлювався. Однак вони не усвідомлюють один факт.

Біткоїн запустили в січні 2009 року, коли був один із найдовших і найактивніших бичачих забігів в історії. Цього ж року ситуація зовсім інша. Безкоштовні гроші стали недоступні, і тоді Федеральна резервна система почала підвищувати процентні ставки рекордними темпами, а інфляція зараз сягає такого рівня, якого не було з 70-х років.

Це перший випадок в історії, коли біткоїн став свідком падіння загального економічного ринку. Саме тому неможливо зробити якісь передбачення. Зараз біткоїн коштує менше, ніж п’ять років тому, в грудні 2017 року.

Немає такого правила, що якщо придбати актив на просадці, то можна легко розбагатіти. Погляньте на графік вище і побачите, скільки падінь було цьогоріч. Це важко. Торгувати важко. Криптовалюта – це нестабільна гра. На кожен скріншот в Twitter, на якому демонструють свої прибутки, що зросли в сотні разів, припадає 100 людей, які втратили все.

Слідкуйте за загальною економічною ситуацією

Крах FTX став несподіванкою. І він дуже негативно позначиться на криптоекономіці в цілому. Можна очікувати, що він спровокує хвилю обвалів у криптопросторі, адже ми ще не знаємо, як були пов’язані проєкти, але FTX є великим гравцем у галузі, тому, безсумнівно, він потягне за собою інших.

Однак варто стежити за більш широкою тенденцією. Криптовалюта йде в ногу з фондовим ринком. Активи «блакитних фішок», наприклад, біткоїн та Ethereum, – це хвіст собаки, а собакою є фондовий ринок. І цей фондовий ринок рухається туди-сюди через показники інфляції та через той підхід, який ФРС використовує по відношенню до процентних ставок.

Минулого місяця я писав, що ця кореляція між акціями та біткоїном висока, як ніколи. Вона помітно збільшилася у квітні 2022 року, саме тоді ми переходили до нового середовища з високими процентними ставками.

Найближчим часом цей інцидент з FTX має завершитися. Пронесеться хвиля обвалів, лунатимуть сенсації, будуть несподіванки. А потім знову почнемо спостерігати за фондовим ринком. Якщо вам ще не зрозуміло – крипторинки безжальні. Пам’ятайте про це та будьте обачними.