Avalanche (AAVE) і Polkadot (DOT) зміцнюють свої позиції, а інвестори цікавляться передпродажем Metacade (MCADE)

Поговоримо про три криптовалюти: дві давні із солідним авторитетом проти потужного новачка, який прагне стати лідером серед проєктів метавсесвіту. Токени Avalanche (AAVE) і Palkadot (DOT) нещодавно стали стабільними, хоча найбільший інтерес викликають зірки, що тільки сходять. Ми детально розглянемо службовий токен Metacade – $MCADE – і дізнаємося, що пропонує цей проєкт, враховуючи його майбутній передпродаж.

AAVE – блокчейн-платформа та токен, що конкурує з Ethereum

AAVE – токен, що належить децентралізованій системі кредитування Avalanche , в якій користувачі виступають у ролі позичальників або вкладників. Саме токен AAVE допомагає здійснювати всі транзакції, адже він виступає в якості основної криптовалюти на цій платформі. На даний момент ринкова капіталізація AAVE становить 1 млрд доларів США, а циркуляційна пропозиція складає 14 млрд AAVE.

Окрім того, токен AAVE надає право голосу на платформі Avalanche. Спільнота Avalanche використовує його, щоб, подібно до інших проєктів метавсесвіту, вносити та голосувати за зміни на платформі, а також щоб приймати будь-які рішення, що стосуються протоколу Avalanche. Кожна монета AAVE дає право голосу і дорівнює одному голосу, тому, по суті, чим більше токенів має користувач, тим більше у нього право голосу.

З вересня ми спостерігаємо стабілізацію цін, хоча в липні та серпні вони коливалися. Колись цей токен сягнув максимуму в 114 доларів США, а потім, схоже, його ціна закріпилась на рівні 75-76 доларів за токен, хоча залишається відкритим питання, чи зможе він утриматися на цьому рівні. З огляду на нинішні ведмежі настрої малоймовірно, що ціни знову піднімуться до колишніх максимумів, та час покаже.

DOT – корисний токен та протокол для поєднання

У найпростішій формі Polkadot – це протокол, що дозволяє непов’язаним блокчейнам безпечно з’єднуватися між собою та здійснювати між ними перекази. Колись для таких переказів необхідна була низка посередників (як правило, брокерів), а це збільшувало час їхньої обробки та комісії. Намагаючись централізувати цей процес, Polkadot прагне зменшити накладні витрати на такі перекази.

Токен Polkadot (DOT) має декілька корисних функцій, зокрема він виступає інструментом управління, щоб власники цього токена могли голосувати за майбутні розробки. Також його можна застейкати, щоб, наприклад, здійснювати перевірку в мережі. Має токен DOT і спеціальну функцію – функцію зв’язку, тобто він здійснює з’єднання та роз’єднання в цій мережі. Звичайно, можна стверджувати, що токен слугує інвестицією.

Наразі його ринкова капіталізація становить понад 6 млрд доларів, а в обігу знаходиться більше 1,1 млрд токенів DOT. Хоча зараз ціни навіть не наближаються до його історичного максимуму, та вони залишаються стабільними від початку 2022 року. На даний момент проєкт Polkadot не має особливих планів щодо свого подальшого розширення та покладається на ідеї своєї спільноти стосовно того, що варто додати до системи, план розвитку якої, по суті, вже виконали.

MCADE – службовий токен Metacade

Тепер давайте розглянемо Metacade і його токен MCADE. З того, що стало нам відомим, він має величезний потенціал та може стати одним із найцікавіших проєктів метавсесвіту, які існують на даний час. Metacade з’явилася на арені відносно недавно та має кілька нових функцій, які, на перший погляд, є цікаві, але, що важливіше, будуть постійно розвиватися в майбутньому.

Metacade, яку називають найкращою ігровою спільнотою метавсесвіту в Web3, планує створити простір на зразок аркади, де зможуть вільно спілкуватися криптофанатики, геймери та розробники-ентузіасти. Головна ідея цієї платформа – щоб користувачі обмінювалися своїми ідеями, працювали разом над проєктами та, звичайно, грали в ігри. Є у неї одна особлива унікальність: команда планує розмістити на платформі цілу низку ігор метавсесвіту.

Metacade має власну валюту – токен MCADE, який виконує на платформі низку корисних функцій.

Вони планують використовувати цей токен в наборах аркадних ігор Play to Earn і Pay to Play, в якості оплати за участь в турнірі та як винагороду, щоб збирати кошти на розробку ігор, які були схвалені спільнотою; а в майбутньому з його допомогою, можливо, будуть платити за вакансії, які мають відношення до ігор метавсесвіту.

Окрім того, Metacade збирається використати свій токен MCADE для стейкінгу, коли гроші можна заробити, перевіряючи транзакції у мережі; а також щоб з його допомогою надавати учасникам спільноти право голосу, а потім в процесі розробки планують перейти на DAO.

У чому користь MCADE для майбутнього?

На відміну від Polkadot і Avalanche, MCADE – це службовий токен, і варіанти його використання можна легко розширити, адже Metacade буде з часом додавати нові функції. Окрім тих унікальних особливостей, що пов’язані з віртуальною аркадою (як-от величезна кількість ігор та їхня інтегрована розробка), MCADE також потенційно можна використовувати для інших транзакцій на платформі, які пов’язані із рекламою чи навіть продажем товарів.

Оскільки криптосфера продовжує й надалі пропонувати нові протоколи та сервіси, засновані на блокчейн-технології, стає дедалі важливішим враховувати довговічність проєктів метавсесвіту, чим більше вони зміцнюються. Хоча токени, які доступні на платформах Avalanche і Polkadot, є трансформаційними, все ж варто розглянути, чи є їхній вплив стійким, і як це може на них позначитися, адже вони є непоганими інвестиціями.

Потужний стабільний розвиток вимагає глибокого рівня інновацій, саме тому викликають такий інтерес проєкти на кшталт Metacade, які пропонують платформу, що керується спільнотою, у такому швидкозростаючому секторі, як ігри. Оскільки токен MCADE тісно пов’язаний з різноманітними функціями Metacade, у його структуру вбудовано такий рівень підтримки, який наразі недоступний DOT чи AAVE. Ми наполегливо рекомендуємо вам звернути увагу на MCADE та познайомитися ближче з його винятковим потенціалом.