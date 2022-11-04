Чи відновиться Dogecoin (DOGE)? Інвестори починають цікавитися передпродажем Metacade (MCADE)

Напевно, Dogecoin, поряд із біткоїном, є однією з тих криптовалют, про яку чули навіть ваші батьки, та бабуся з дідусем. У 2021 році вона була у всіх на слуху, але після колосального обвалу ринку, який спостерігався в 2022 році, в багатьох криптоінвесторів виникли сумніви: «Чи піде Dogecoin знову вгору?». Кінцева відповідь невідома, але новий проєкт під назвою Metacade привернув увагу спільноти Dogecoin.

У цій статті ми обговоримо питання: чи піде Dogecoin знову вгору, і чому Metacade найближчим часом може випередити цю топову мем-монету.

Чи відновиться Dogecoin (DOGE)? Найбільш імовірно, що так

Dogecoin (DOGE) привернув до себе широку увагу у 2021 році після серії твітів Ілона Маска, які підняли DOGE до неймовірних висот. Нещодавно цю мем-монету навіть показали в епізоді Ріка та Морті ! Однак серед тих, хто пропустив епічне ралі DOGE 2021 року, часто лунало питання: «Чи відновиться знову Dogecoin?».

Хоча користь Dogecoin в реальному світі зовсім незначна, та він завоював прихильність криптоінвесторів та технологічних гігантів, а Google нещодавно заявив, що прийматиме Dogecoin в якості плати за хмарні сервіси, як повідомляє FxStreet.com . Схоже, зараз ціна DOGE сягнула дна, і незабаром інвестори можуть отримати винагороду за свою віру в мем-монету номер один.

Тож чи відновиться Dogecoin? Зрештою, на це питання неможливо відповісти напевно. Але враховуючи той факт, що він має лояльну базу шанувальників і торгується значно нижче свого максимуму в 0,74 долара (в жовтні 2022 року його ціна становила 0,058 долара), існує велика ймовірність того, що DOGE знову зросте під час наступного бичачого забігу.

Що таке Metacade (MCADE)?

Metacade позиціонується як хаб спільноти, що збирається стати рушієм під час майбутньої революції в ігровому секторі. Це платформа, де геймери, криптоінвестори, ентузіасти Web3, розробники та підприємці можуть досліджувати надзвичайний світ GameFi .

Основна мета Metacade — бути основною рушійною силою в секторі GameFi. Цей проєкт прагне не лише стати лідером серед платформ, де можна вивчати Play2Earn-ігри та заробляти на них, але також підтримує найбільш талановитих розробників галузі та допомагає геймерам знайти своє місце, де можна реалізувати їхню пристрасть.

Чому інвестори цікавляться Metacade (MCADE)?

У своєму баченні цей проєкт спирається на спільноту

Команда Metacade розуміє вплив ігрової спільноти на галузь в цілому. Простіше кажучи, без спільноти немає ігрової індустрії. Саме тому в основі філософії Metacade лежить створення платформи разом зі спільнотою. Незалежно від того, чому ви використовуєте цю платформу, Metacade прагне, щоб користувачі отримували виняткову цінність на кожному кроці.

Робить виплати гравцям

Частина їхнього плану полягає в тому, щоб користувачі могли відчути переваги тієї цінності, яку вони надають власне платформі Metacade. Традиційно платформи заохочують своїх користувачів писати огляди або допомагати один одному і при цьому не дають їм винагород за це, тобто платформа отримує згенеровану цінність. Натомість, якщо ви публікуєте огляд на цій платформі, або пропонуєте якусь альфа-версію,чи створюєте контент, який допомагає іншим учасникам розібратися зі світом GameFi, вам платять токени MCADE за ваш внесок у розвиток спільноти.

Фінансує ігри, які підтримуються спільнотою

Винагорода користувачам – це лише початок тієї цінності, яку пропонує Metacade. У 2023 році Metacade запустить Metagrants, що допоможуть спільноті вирішувати, які ігри будуть розробляти. Розробники зможуть подати свої ідеї на конкурс, і за них будуть голосувати користувачі Metacade, а переможець отримає кошти, які профінансує скарбниця. Розробники, які здобудуть перемогу, зможуть навіть скористатися вбудованим середовищем Metacade для тестування, щоб зібрати корисні відгуки від користувачів, які в захваті від їхніх проєктів.

Дозволяє працювати та грати на одній платформі

Metacade пропонує користувачам безліч способів збільшити їхні прибутки від Play2Earn-ігор, однак команда планує запустити у 2024 році дошку вакансій, що може повністю замінити звичний дохід гравця. За допомогою Metacade можна буде знайти собі роботу: від тестування ігор протягом кількох годин на тиждень до посади старшого розробника в провідній ігровій студії Play2Earn. Навіть якщо ви маєте здібності в іншій сфері, з Metacade ви обов’язково знайдете ті можливості, які вам підходять.

Дає спільноті можливість здійснювати контроль

Зрештою настане той час, коли спільнота Metacade зможе розправити свої крила та стати децентралізованою автономною організацією (DAO) . Коли це станеться, основна команда Metacade складе свої повноваження та дозволить членам спільноти зайняти їхнє місце. Щойно це станеться, спільнота Metacade отримає повну автономію, і Metacade стане першою у світі віртуальною аркадою, що належить гравцям.

Чи відновиться Dogecoin (DOGE)? Metacade (MCADE) може зрости більше

Як уже ми визначили, відповідь на питання «Чи відновиться Dogecoin?», скоріше за все, буде ствердною. Але для того, щоб DOGE знову досяг тих прибутків, які були у 2021 році, логічно припустити, що ралі DOGE має підживлюватися таким же ажіотажем або навіть більшим. Хоча це цілком реально, та очікувати нових трюків від старої собаки щонайменше сумнівно.

Тим часом Metacade має все, щоб пережити такий епічний підйом. Він не лише має потенціал для розвитку величезної спільноти, але й пропонує щось, окрім простого мем-токена: корисні функції. І хоча росту Dogecoin сприяли виключно спекуляції, розвитку Metacade буде сприяти експоненціальне зростання сектору GameFi в наступні кілька років. Якщо Metacade зможе піти тим шляхом, що й Dogecoin, то він зможе з легкістю випередити DOGE і стати одним із найпопулярніших токенів 2023 року.

Якщо підбивати підсумки, чи зросте знову Dogecoin? Можливо, але не настільки, як Metacade.

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