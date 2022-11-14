Чи може Metacade порівнятися з Decentraland та стати однією з найпопулярніших ігор метавсесвіту 2023 року?

Ігрова індустрія є однією з головних галузей, що зазнає зазнає серйозних змін, коли метавсесвіт стане мейнстрімом. Популярні ігри метавсесвіту, зокрема Decentraland і The Sandbox, уже мають багато лояльних шанувальників, а їхні внутрішньоігрові транзакції вимірюються сотнями тисяч доларів. Однак з’явився новий учасник — Мetacade —, який прагне такого ж шаленого успіху, як ці ігри метавсесвіту, що просто вибухнули в просторі.

У цій статті ми розберемося, що робить Decentraland однією з найпопулярніших ігор метавсесвіту, та чому Metacade може незабаром порівнятися з нею.

Що таке Decentraland?

Decentraland — це віртуальний 3D-світ, створений на блокчейні Ethereum. У цьому світі ділянки LAND продаються як NFT на маркетплейсі Decentraland Marketplace, і гравці можуть скористатися ними, щоб побудувати все, що душа забажає: ігри, казино, готелі, конференц-зали тощо. Щоб взаємодіяти з іншими учасниками та навколишнім світом, гравці використовують кастомізовані аватари.

Унікальність Decentraland криється в тому, що ця платформа децентралізована. Жоден суб’єкт не володіє та не керує Decentraland, а це означає, що його спільнота відіграє ключову роль у вирішенні всіх аспектів цього віртуального світу.

Чому Decentraland є однією з найпопулярніших ігор метавсесвіту?

Творчість практично необмежена

У Decentraland є Builder . Завдяки Builder кожен може проявляти свою творчість і створювати на своїх ділянках сцени, використовуючи попередньо визначені об’єкти; щоб реалізувати своє бачення, можна навіть імпортувати звуки та текстури. Вони знаходяться в пакетах активів, де користувачі отримують шаблони для створення практично будь-якого досвіду, який вони лише забажають. Окрім того, гравці можуть з нуля створювати предмети, продавати їх на маркетплейсі та отримувати за це прибутки.

Користувачі отримують користь від своїх робіт

Одним із аспектів децентралізації Decentraland є те, що гравці володіють своїми роботами та отримують від них користь. Є ще одна подібна популярна гра метавсесвіту Meta Horizon Worlds , яка активно рекламує створений користувачами контент, однак творці тут майже не отримують жодних бонусів.

Замість того, щоб просто брати від творців цінність і нічого їм за це не давати, Decentraland дозволяє гравцям по-справжньому володіти їхніми роботами та монетизувати їх, а також винагороджує їх за час і зусилля, які вони вкладають у спільноту.

Економіка метавсесвіту

Вказані вище аспекти власності призвели до виникнення повноцінно функціонуючої економіки в Decentraland. За допомогою MANA, токена Decentraland, користувачі можуть оплатити віртуальні товари та послуги, придбати LAND (ділянки) для будівництва та отримати унікальні об’єкти. Завдяки цьому Decentraland стала однією з найпопулярніших ігор метавсесвіту, де є сотні, якщо не тисячі різноманітних досвідів, що створені гравцями та належать їм.

Що таке Metacade?

Metacade — це центр віртуальних спільнот, який створили для майбутнього ігрового метавсесвіту. Це місце, куди приходять ентузіасти Web3 , щоб зануритися в культуру GameFi та метавсесвіту, тут можна спілкуватися в режимі реального часу, дізнатися про найпопулярніші ігри метавсесвіту та навчитися заробляти більше на Play2Earn-іграх.

Як і Decentraland, Metacade планує бути повністю децентралізованим. Щоб досягти цього, Metacade повертає цінність гравцям, використовуючи інноваційну систему винагород, дозволяючи широким масам розробляти ігри і надаючи віртуальну аркаду, яку створила її спільнота.

Як Metacade може стати однією з найпопулярніших ігрових платформ метавсесвіту?

Приділяє основну увагу спільноті

Metacade розробляють так, щоб її пріоритетом була спільнота. Децентралізована природа Web3 означає, що централізовані центри спільнот зустрічаються все рідше, тому бар’єри для входу підвищуються, адже нові гравці повинні тримати руку на пульсі та бути в курсі усіх ігрових нововведень. Metacade в одному місці збирає всю необхідну вам інформацію стосовно GameFi, пропонує комплексну систему оглядів, таблиці лідерів і створення контенту; все це робить метавсесвіт доступним для всіх.

Дозволяє збільшити ваш ігровий дохід

Щоб члени спільноти охоче ділилися своїми думками та найкращими практиками, Metacade планує робити виплати користувачам за допомогою нативного токена MCADE щоразу, коли вони пишуть огляд або публікують популярну альфа-версію GameFi-ігор. Більше того, Metacade прагне створити середовище тестування, в якому розробники платять за відгуки учасників спільноти. Комісії, які виплачують розробники, йдуть безпосередньо в кишені бета-тестерів і в скарбницю, а не керівникам студії.

Фінансує найкращі Play2Earn-ігри

Metacade планує видати свій перший Metagrant у 2023 році. Щоб виграти Metagrant, розробники мають представити свої ідеї спільноті Metacade. Користувачі будуть віддавати свої голоси за ідею, яка їм найбільше подобається, і тоді вона отримає фінансування та підтримку. Metacade планує, що з часом у її віртуальній аркаді будуть десятки ігор, створених разом і схвалених спільнотою.

Варто купувати Decentraland чи Metacade?

Безперечно, Decentraland — це одна з найпопулярніших ігор метавсесвіту, яка має фантастичний довгостроковий потенціал. Але якщо ви хочете долучитися до проєкту на ранніх етапах, то, на жаль, корабель Decentraland уже вийшов в море.

Однак ігри метавсесвіту швидко набирають обертів, а це відкриває Metacade значні можливості. Чим далі він розвивається, тим більший простір, щоб заявити про себе, відкривається для платформи Metacade і токена MCADE. Тому якщо станете одним із перших інвесторів у далекоглядну філософію Metacade, то протягом наступних кількох років, можливо, це принесе серйозні прибутки. Якщо ви шукаєте проєкт із найбільшим потенціалом, обирайте Metacade.

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