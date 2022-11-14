Однією з найбільших перешкод, які заважають людям заходити у криптопростір, безсумнівно, є відсутність знань.

Блокчейн-технологію важко зрозуміти. Вона існує лише з 2009 року, тому, можливо, іноді важко знайти гарні ресурси, де можна про неї дізнатися. Однак люди тримаються осторонь не лише з цієї причини, їх відлякують криптообвали (крах FTX був останнім), які постійно повторюються.

Освіта має першочергове значення. Вона грає найважливішу роль, це я помітив, коли відвідував цього літа Сальвадор, де біткоїн визнали законним платіжним засобом. Багатьом людям, з якими я спілкувався, було важко це зрозуміти.

Касир у магазині Wallmart сказав мені, що я не можу заплатити біткоїнами, бо в мене немає державного гаманця Chivo. Очевидно, що це неправда, бо швидка мережа Bitcoin не робить винятків – вам просто потрібен QR-код, і біткоїн буде надіслано. Це децентралізована мережа, і тут немає такого правила, що певні гаманці не можуть надсилати активи іншим.

Також один бармен сказав мені, що намагався розібратися в цьому, але за тиждень закинув цю справу, бо в нього «не комп’ютерний мозок».

Така ж ситуація спостерігається і за межами Сальвадора. Нещодавно я писав, що 48% британців майже нічого не знають про криптовалюту. Аналогічну картину бачимо у всіх країнах світу. Але я нещодавно переїхав до Лондона, то ж давайте зараз поговоримо про англійців.

Поширені хибні уявлення

Я познайомився з дослідженням VoucherCodes.co.uk, вони називають наведені нижче дані найбільшими міфами, що панують серед британців. Для зручності я склав для вас графік:

Думаю, на графіку все видно.

Можна зрозуміти перші два міфи, однак інші показують, що величезна частина британців просто не розуміє криптовалюту. Це цілком нормально. Насправді, це навіть добре, адже показує потенціал розвитку галузі.

Однак першим кроком на шляху до використання крипти є знання. Так, я вважаю, що в Сальвадорі помилилися саме з цим пунктом. Вони спонтанно визнали біткоїн законним платіжним засобом (на біткоїн-конференції у Маямі) без жодного попередження чи попереднього обговорення з людьми, а це хибний шлях.

Звичайно, найближчим часом біткоїн у Британії офіційно не визнають (хоча зважаючи на те, що відбувається з фунтом останнім часом, потрібно враховувати всі можливі варіанти!).

Проте бар’єри й досі існують. А для 2% населення: ні, це не Ілон Маск придумав криптовалюту. Хіба що вони думають, що він і є Сатоші Накамото? Гадаю, не можна виключати і такий варіант.

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