Ведмежі перегони скоро зміняться бичачими, та перш ніж це станеться, зверніть увагу на наступні монети та запасіться ними.

1. Chainlink (LINK)

Chainlink є піонером блокчейну на базі оракулів. Він складається з вузлів, які здійснюють передачу даних із джерел поза мережою до смарт-контрактів. Завдяки своїй функціональності великих даних він співпрацює з такими компаніями, як Google Cloud, Swisscom, AccuWeather тощо. Крім того, щоб здійснювати обмін повідомленнями, даними та токенами між блоками, він інтегрував протокол.

Цей проєкт планує стати джерелом надійних і захищених даних для ланцюгових мереж. Зараз можна придбати розумну кількість LINK, адже наразі він коштує 18,21 долара. Його нативний токен LINK використовують, з-поміж іншого, в якості винагороди для операторів вузлів. Він мав гарні результати у 2021 році і сягнув у травні ATH у 52,70 долара.

2. Ripple (XRP)

Ripple — ще одна монета, яку можна купити, оскільки багато інвесторів вважають, що вона різко зросте, коли компанія виграє справу проти Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). Ripple є однією з платформ, завдяки яким стали можливими транзакції між криптовалютами та фіатними валютами. Він підтримав ідею, щоб до криптопростору долучилися банки, центральні органи влади та фінансові посередники.

Ripple планує замінити традиційну міжнародну грошову систему низькими тарифами та високошвидкісною платформою. XRP служить постачальником ліквідності для транзакцій на платформі. На сьогодні цей токен коштує 0,86 долара, а ринкова капіталізація становить 41,6 мільярда доларів.

3. Cardano (ADA)

Окрім того, що його назвали вбивцею Ethereum, багато хто вважає, що він може конкурувати безпосередньо з біткоїном. Cardano — це платформа з відкритим вихідним кодом, яка використовує механізм консенсусу експертної оцінки під назвою Ouroboros.

Він складається з двох рівнів: розрахункового рівня для розрахунків за транзакціями та рівня обчислень для виконання смарт-контрактів. Він може похвалитися низькими комісія та високою пропускною здатністю, а також гнучкістю та енергоефективністю.

Нещодавно компанія запустила децентралізовану біржу SundaeSwap, щоб здійснювати обміни у власній екосистемі. Як токен управління ADA використовується для підтримки роботи мережі, а також для проведення транзакцій. Наразі він коштує 1,19 долара, в обігу знаходиться понад 32 мільярди монет. Маючи ринкову капіталізацію в 37,9 мільярда доларів, він посідає 7-е місце.

4. Terra (LUNA)

LUNA — нативний токен блокчейну Terra, де можна створювати та обмінювати стейблкойни. Цей блокчейн підтримує глобальну платіжну платформу, де використовуються стейблкойни, стабілізовані за допомогою алгоритмів смарт-контрактів. Токени LUNA виплачують в якості винагород для валідаторів, а також можна скористатися ними для стейкінгу та заробити таким чином кошти.

Наразі токен коштує 55,75 долара. Він знизився на 46,1% від свого ATH на рівні 103,34 долара, що зафіксували у грудні 2021 року.

5. Polygon (MATIC)

Polygon — це блокчейн рівня 2, який вирішує проблеми швидкості, безпеки, ефективності та сумісності мережі Ethereum. Він працює з віртуальною машиною Ethereum, що дозволяє розміщувати смарт-контракти. Він використовує zk-Rollups, Optimistic Rollups, Validium Chains тощо.

Його нативний токен MATIC використовують для розрахунків за газ, участі в управлінні та для стейкінгу. Зараз вартість MATIC становить 1,95 долара, а максимальна пропозиція складає 10 мільярдів токенів. Його ринкова капіталізація налічує 13,4 мільярда доларів.

Перш ніж купувати активи під час їхнього падіння, проведіть ретельне дослідження, щоб це не закінчилося більш глибоким падінням. Інвестиції в криптовалюту дуже ризиковані, дійте мудро і не кладіть усі свої яйця в один кошик.