Легендарний інвестор Білл Міллер порівняв біткоїн зі страховим полісом і зазначив, що, можливо, цей актив не має внутрішньої цінності, але він стане в нагоді в разі катастрофи.

Міллер повідомив, що у його портфелі значну частину становлять біткоїни.

У четвер ціна BTC піднялася вище 45 000 доларів і через високу волатильность на ринку підскочила вище рівня опору.

В інтерв’ю каналу CNBC легендарний інвестор Білл Міллер заявив, що сами біткоїн допоможе інвесторам захиститися від фінансової катастрофи.

Як стверджує менеджер фонду, який у січні розкрив, що помістив значну частину власних статків у біткоїни, криптовалюта діє «як страховий поліс».

Пояснюючи таку аналогію, знаменитий інвестор сказав каналу CNBC, що люди купують страховки, навіть якщо знають, що поліси не мають внутрішньої цінності.

Колишній головний інвестиційний директор Legg Mason Capital Management Value Trust повідомив, що саме через цей факт (відсутність внутрішньої вартості) люди купують страховки. Не тому, що вони хочуть, щоб їхнє майно зазнало шкоди, або сподіваються потрапити в аварію, а тому, що страхування завжди стане в нагоді, якщо випадково трапиться якесь нещастя.

«Біткоїн — це страховка від фінансової катастрофи», — пояснив він у коментарях, на які посилається Insider.

Також Міллер прокоментував свій портфель криптовалют і зазначив, що його попередні інвестиції в BTC зросли експоненціально під час бичачого ринку, завдяки якому в листопаді біткоїн сягнув максимуму. Хоча холдинги досить постраждали під час нещодавнього спаду ринку, інвестор заявив, що він досі займає «велику позицію».

Що стосується загального впровадження криптовалют, інвестор каже, що завдяки цій тенденції великі банки, ендавменти та пенсійні фонди додадуть біткоїн до своїх балансів. За його словами, крок, який зробила KPMG Canada, є початком серйозного зрушення.

На момент написання статті біткоїн торгувався десь за 45 350 доларів, тобто за останні 24 години зріс на 3%, а за минулий тиждень — на понад 22%. Сьогодні курс криптовалюти значно коливався, бо ринки відреагували на нові дані про інфляцію в США.

У внутрішньоденній торгівлі ціна біткоїну сягнула максимуму вище 45 600 доларів, а потім було різке зниження нижче позначки в 44 000 доларів. Проте аналітики стверджують, що бичачий ринок для криптовалют ще не закінчився.