5 найкращих NFT, які варто купити в лютому

Нові NFT карбуються практично щодня завдяки стандарту ERC-721, який зробив це можливим. Однак серед численних NFT зазначемо п’ять найкращих варіантів, які варто купити до кінця лютого, і вони знаходяться на OpenSea.

Щоб купити будь-який із цих NFT, просто придбайте Ethereum (ETH) у нашого рекомендованого партнера та надішліть його на свій гаманець MetaMask. Потім ви зможете використати свої ETH, щоб купити NFT на OpenSea.

1. CryptoPunks

CryptoPunks започаткували NFT-рух колекцією з 10 000 унікальних об'єктів панк-арту. Це дітище Larva Labs, і його розробили на платформі Ethereum. До колекції увійшли мавпи, люди, інопланетяни та зомбі, зокрема 3840 представників жіночої статі і 6039 чоловічої статі. Спочатку вони були доступні безкоштовно, але зараз є одними з найдорожчих NFT.

Його середня ціна за останні 7 днів становить 110,3746 ефіра, і з моменту його створення вже наторгували на понад 829 000 ефірів. З 10 000 арт-об'єктів придбали лише близько 3400. Отож, ви ще можете придбати цю колекцію та стати гордим власником CryptoPunk.

Ознайомтеся з CryptoPunks, який можна купити на OpenSea зараз.

2. Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Компанія Yuga Labs створила Bored Ape Yacht Club, що налічує 10 000 різних мавп Bored Apes. Ці людиноподібні мавпи мають понад 170 різних характерів, які різняться між собою одягом, головним убором, виразом обличчя, кольором тощо. На момент запуску він коштував 0,08 ефіра. Однак його мінімальна ціна зараз становить 91 ефір, і налічується понад 6000 його власників.

Загальний обсяг торгівлі становить понад 389 000 ефірів. Якщо ви володієте Bored Ape, то отримуєте доступ до клубу і насолоджуєтесь привілеями та зонами в клубі. Ви також отримаєте доступ до спільної кімнати для графіті — ванної кімнати. Все, що вам потрібно зробити, щоб стати частиною цього, — це купити Bored Ape .

3. Doodle

Doodle — це керована спільнотою колекція, у якій представлені роботи Burnt Toast. Існує 10 000 різних Doodles, які відрізняються за розміром, фоном, обличчями, кольорами, волоссям та капелюхами. Спочатку Doodle коштував 0,123 ефіра, але наразі він коштує 13,6 ефіра. Станом на сьогодні на Doodles обміняли близько 78 000 ефірів.

Якщо ви володієте Doodle, це дозволяє вам впливати на використання та розподілення скарбниці спільноти Doodle. Кількість його прихильників зростає, непроданими залишилися лише 4000 об'єктів. Отримайте Doodle зараз , не варто чекати.

4. Cool Cats

На відміну від більшості NFT, Cool Cats складається з 9999 елементів. Ці унікальні об'єкти мають близько 300 різноманітних особливостей, вони різняться деталями тіла та обличчя, одягу та головних уборів. Існує 4599 крутих котів, 3000 диких котів, 1750 класних котів і 650 екзотичних котів, у яких буде різний рівень крутизни. Cool Cats, які мають відповідні набори функцій, завжди будуть рідкісні та дорогі.

Станом на сьогодні мінімальна ціна предмета становить 10,4 ефіра, і вже наторгували на понад 83 000 ефірів. Понад 5000 предметів вже мають власників. Ви можете придбати один або два Cool Cats , щоб отримати доступ до ексклюзивних подій, які проводяться у спільноті, зокрема розіграші, розіграші ефіра, заявки на NFT та майбутні бонуси.

5. Alien Frens

Alien Frens — це керований громадою проєкт, який створив Мейсон Кроу. Він налічує 10 000 унікальних предметів, у тому числі 4 000 звичайних, 3 000 напіврідкісних, 2 000 рідкісних і 1 000 ультрарідкісних. Кожен аватар містить як людські, так і інопланетні риси. Його мінімальна ціна становить 1,7 ефіра, і обсяг торгів наразі становить більше 18 000 ефірів.