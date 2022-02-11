XRP проти XLM: чому цей рік може стати роком зростання XRP

Завершення справи з SEC може змінити ситуацію

Ключові моменти:

XLM і XRP націлені на ринок транскордонних платежів вартістю трильйон доларів.

Церез проблеми з SEC XRP відстає від XLM.

Позитивне завершення справи Ripple проти SEC може сприяти тому, що у 2022 році XRP буде зростати в геометричній прогресії.

XRP Ledger — це публічний блокчейн, який надає розробникам базу з відкритим кодом, на якій вони можуть створювати найвибагливіші проєкти. Цей швидкий і надійний реєстр з низькою затримкою має такі функції: просте середовище розробки, що допомагає скоротити час на кодування, і в кінцевому підсумку це робить його більш ефективним, ніж інші альтернативи, які існують на сьогодні. Окрім того, він екологічно чистий.

Stellar — мережа для валют і платежів, яка дозволяє користувачам створювати, надсилати або торгувати цифровими варіантами всіх форм грошей. Платформу створили таким чином, щоб глобальні фінансові системи могли працювати разом в одній системі. Вона пропонує більш високу швидкість, ніж звичайні мережі на базі блокчейну, і при цьому економніша з точки зору споживання часу та енергії.

Який із цих активів краще купити?

За поточними цінами варто купувати і Stellar, і XRP. Обидві криптовалюти мають досить солідні фундаментальні основи. Обидві орієнтуються на один із найбільших фінансових ринків, а саме на ринок транскордонних платежів вартістю трильйон доларів.

Протягом останнього року XLM випередив XRP, і не дивно. Починаючи з 2020 року XRP веде судову боротьбу з SEC. І це стримує його, а XLM тим часом рухався разом із іншими на ринку криптовалют.

Однак у 2022 році ситуація може змінитися. Більшість аналітиків сходяться на думці, що справа не може тягнутися далі, і має завершитися у 2022 році. Також припускають, що Ripple може виграти цю справу.

Якщо це станеться, то для XRP все може обернутися добре. Насправді, це може стати джокером, що принесе XRP зростання і допоможе повернути йому позицію третьої за розміром криптовалюти, яку він утримував протягом багатьох років.

При цьому Stellar також має гарні здобутки, особливо що стосується зростання його екосистеми. Таким чином, розумно було б мати обидва ці активи у своєму криптопортфелі.

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