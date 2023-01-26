6 кращих криптовалют, які варто придбати у 2023 році, та які підходять для надійної довгострокової стратегії криптоінвестування

Після складного року на криптовалютних ринках нарешті починає осідати пил. Масштабні події 2022 року змінили динаміку ринку та інвестиційні стратегії на найближче майбутнє. Замість того, щоб шукати швидкого прибутку, багато інвесторів зараз хочуть грати в довгу гру. Отож, які 6 криптовалют найкраще придбати для надійної довгострокової стратегії криптоінвестування у 2023 році?

6 кращих криптовалют, які підійдуть вашій стратегії криптоінвестування

Metacade (MCADE) Ethereum (ETH) ApeCoin (APE) Ripple (XRP) Polygon (MATIC) Bitcoin (BTC)

1. Metacade (MCADE)

Багато хто прогнозує секторам Рlay-to-Еarn (P2E), GameFi та блокчейн-іграм вибухове зростання у 2023 році й надалі. Ось чому виник такий ажіотаж навколо Metacade (MCADE) , який пропонуватиме цілу низку ігор метавсесвіту та аркадних ігор. Ця компанія планує стати найкращим ігровим хабом у Web3-просторі, де можуть об’єднатися гравці, розробники та підприємці, а також спілкуватися та взаємодіяти для взаємної вигоди і можливих фінансових прибутків.

Ось як працює Metacade (MCADE). У гравців буде можливість заробляти на P2E-іграх, створенні контенту, під час онлайн-змагань, альфа- та бета-тестування, а також будуть нові можливості для працевлаштування. Розробники можуть взаємодіяти безпосередньо з гравцями при створенні та тестуванні продуктів, під час запуску нових ігор, проведенні платних змагань, а також зможуть наймати кваліфікованих співробітників. І нарешті, підприємці та криптофанатики можуть стейкати та інвестувати свої токени MCADE.

Бізнес-модель Metacade (MCADE) орієнтована на всіх, хто цікавиться криптоіграми. Такий інклюзивний підхід посилюється ще більше тим, що компанія заявила про намір стати DAO, де кожен учасник зможе контролювати процеси та напрямок розвитку платформи. Прогресивна дорожня карта компанії також включає програму Metagrants, яка забезпечує фінансування для розробки ігор наступного покоління на цій платформі.

Чому варто придбати MCADE?

Metacade (MCADE) ще не запустили, тому, розглядаючи вашу стратегію криптоінвестицій, обов’язково зверніть увагу на успіх його передпродажу та бачення майбутнього в дорожній карті. Під час бета-фази його передпродажу вдалося швидко зібрати 3,3 млн доларів США, і ця сума вже наближається до 5 млн доларів, це гідна пропозиція в P2E- та GameFi-секторах. Ці обидва цільові ринки збираються вибухнути, і завдяки приємній передпродажній ціні Metacade (MCADE) є варіантом номер один серед кращих криптовалют.

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2. Ethereum (ETH)

Гігантська криптовалюта номер два займає другу сходинку в цьому списку кращих криптовалют. Деякі спостерігачі вважають, що Ethereum (ETH) постійно перебуває в тіні біткоїну (BTC), але це не так. Обидва ці гіганти є цифровими валютами, та Ethereum (ETH) пропонує набагато більше, він підтримує величезний спектр смарт-контрактів, децентралізованих додатків і DeFi-сервісів.

Ethereum (ETH) надихає багатьох своїх конкурентів, які прагнуть вирішити ті моменти, за які так багато критикують цю платформу, а саме висока вартість, проблеми з масштабованістю та повільна обробка транзакцій. Хоча деякі конкуренти досягли цих цілей, та Ethereum (ETH) все одно рухається вперед завдяки своїй потужній функціональності, широкому визнанню, стабільності, безпеці та ліквідності. Ті, хто претендують на трон Ethereum (ETH), мають пройти ще довгий шлях, перш ніж зможуть стати з ним врівень.

Чому варто придбати ETH?

У непевні часи інвестори часто звертаються до стабільних, авторитетних і давніх гравців ринку — це правило однаково стосується і криптовалютного ринку. Зазвичай це також означає, що інвестори дивляться на більші компанії, в яких кращі можливості подолати будь-які короткострокові негаразди чи проблеми. Розмір Ethereum (ETH), безумовно, є одним із факторів, який впливає на стратегію криптоінвестування, однак є багато інших якостей, що також роблять його однією з кращих криптовалют у довгостроковій перспективі.

3. ApeCoin (APE)

Можливо, коли мова йде про кращі криптовалюти, не кожен обере ApeCoin (APE) , та він користується незмінною популярністю серед своїх палких шанувальників. ApeCoin (APE) підтримують різні знаменитості, як-от Періс Гілтон і Джастін Бібер, і, схоже, коли справа доходить до стратегії криптоінвестування, думки розходяться. Критики вказують на той факт, що його вартість впала з моменту запуску в березні 2022 року, а от палкі прихильники згадують успішні запуски NFT і той факт, що крах FTX майже не вплинув на цей проєкт.

Ці надзвичайно успішні запуски NFT значною мірою є причиною того, чому ApeCoin (APE) є улюбленцем у криптопросторі. Деякі власники NFT з колекцій Bored Ape Yacht Club і Mutant Ape Yacht Club отримали колосальні прибутки, і саме ця обіцянка (а також суперпродуманий маркетинг, розумний мерчандайзинг, захоплюючі плани на майбутнє та зв’язки з Yuga Labs) спонукає інвесторів купувати ApeCoin (APE).

Чому варто придбати APE?

З огляду на те, що ApeCoin (APE) має широке визнання і є надзвичайно популярним, багато інвесторів вважають цю мем-монету невід’ємною частиною своєї стратегії криптоінвестицій. Та чи варто робити ставку на цю топову криптовалюту, якщо ви шукаєте варіант для довгострокових інвестицій? Так, адже він має незмінну популярність, незрівнянний маркетинг, екосистему, яка активно розвивається, зокрема ігри, та високу ліквідність. ApeCoin (APE) може довести, що іноді ажіотаж цілком виправданий.

4. Ripple (XRP)

Ripple (XRP) є класичним прикладом того, як криптовалюта може похитнути старомодну динаміку ринку та надати нову послугу, яка є швидшою, дешевшою та безпечнішою, ніж традиційні методи. Якщо ви колись відчували розчарування, коли намагалися здійснити міжнародний переказ через звичайну фінансову установу, ви оціните блискавичну швидкість, зручність і низькі комісії Ripple (XRP).

Дехто припускає, що Ripple (XRP) орієнтується на індивідуальних клієнтів, та компанія більше фокусується на фінансових компаніях, які використовують її, щоб надавати кращий сервіс своїм клієнтам. Клієнтами Ripple (XRP) є найвідоміші фінансові установи світу, наприклад, Santander, Bank of America та UBS. Подібні імена підкреслюють, чому Ripple (XRP) займає такі високу позицію серед топових криптовалют і чому це гарна довгострокова інвестиція.

Чому варто придбати XRP?

Попри свою репутацію однієї з найкращих криптовалют Ripple (XRP) є слоном у кімнаті: досі триває судовий процес проти SEC щодо можливого порушення правил. Вочевидь, негативний вирок матиме серйозні негативні наслідки, але вірно й протилежне. Якщо Ripple (XRP) вдасться виграти цю справу — пам’ятайте, у неї багато відомих клієнтів і партнерів, — тоді вона однозначно має стати частиною надійної довгострокової стратегії ваших криптовалютних інвестицій.

5. Polygon (MATIC)

Деякі криптовалюти спираються лише на ажіотаж, вони мають підтримку відомих знаменитостей, блискучий маркетинг і престижні спонсорські угоди. Але якщо дослідити весь цей стиль, часто можна знайти дуже мало змісту. Polygon (MATIC) знаходиться максимально далеко від такої моделі. Якби маркетинг Polygon (MATIC) був таким же гарним, як і його платформа, асортимент продукції та функціональність, у нього, безперечно, був би ще більший успіх, ніж зараз.

Polygon (MATIC) часто називають провідним рішенням рівня 2 для Ethereum (ETH). Він працює, здійснюючи більш швидку, масштабовану, дешеву та гнучку обробку транзакцій. Ці якості, а також зручність у використанні зробили Polygon (MATIC) надзвичайно популярним серед розробників та інвесторів. Оскільки на цій платформі працює безліч додатків, та залучено багато розробників, Polygon (MATIC) є важливим елементом будь-якої довгострокової стратегії криптоінвестування.

Чому варто придбати MATIC?

Зараз багато інвесторів вважають за краще підтримувати гігантів галузі на кшталт Ethereum (ETH). Така стратегія криптоінвестування, ймовірно, позитивно позначиться на компаніях, як-от Polygon (MATIC), що тісно пов’язані з Ethereum (ETH). Та це применшує його чудову функціональність, репутацію та партнерство, які роблять Polygon (MATIC) однією з найкращих криптовалют. Його стабільний успіх та вражаючі плани на майбутнє також свідчать про те, що цей проєкт має гарну довгострокову перспективу.

6. Біткоїн (BTC)

Якщо вам колись знадобляться докази переваг довгострокової стратегії криптоінвестування, не ходіть далеко, погляньте на біткоїн (BTC) . Інвестори, які купили BTC на початку 2017 року, заплатили близько 1000 доларів. На початку 2023 року ця інвестиція коштує в 18 разів більше. Щоправда, ця цифра не так вражає враховуючи максимум 2021 року в понад 68 000 доларів, однак вона ілюструє цінність довгострокового підходу.

Природно, гігантський розмір біткоїну (BTC) означає, що він незмінно фігурує в будь-якому списку кращих криптовалют. З моменту свого запуску в 2009 році біткоїн (BTC) пережив багато штормів. Інші компанії з’являлися і зникали, та біткоїн (BTC) чинить опір та стоїть на своєму. Для багатьох людей це найпопулярніша криптовалюта, і, схоже, її домінування на ринку найближчим часом не опиниться під загрозою. Усі довгострокові плани криптовалютної стратегії повинні включати біткоїн (BTC).

Чому варто придбати BTC?

Великі інституційні інвестори широко визнають, що, незважаючи ні на що, криптовалюти залишаться з нами надовго. Ці інвестори також розуміють важливість слідування за найбільшим, найдавнішим, найпопулярнішим і найціннішим гравцем на будь-якому ринку. І нарешті, вони краще за всіх знають, що якщо грати в довгу гру, ринки майже завжди відновлюються. Якщо інституційні інвестори обирають біткоїн (BTC), це варто зробити всім.

Вердикт: кращі криптовалюти для вашої стратегії криптоінвестування

Якщо ви шукаєте криптовалюти, які найкраще придбати в рамках надійної довгострокової стратегії криптоінвестування, усі зазначені тут варіанти мають свої особливості. Більше того, ApeCoin (APE), біткоїн (BTC), Ethereum (ETH), Metacade (MCADE), Polygon (MATIC) і Ripple (XRP) мають потенціал для довгого та процвітаючого майбутнього.

Можливо, вибрати абсолютного переможця буде важко, та зрештою це насправді легке рішення. Бум секторів P2E та GameFi означає, що Metacade (MCADE) має дивовижні перспективи на майбутнє, більше того, його поточний передпродаж пропонує чудові коротко- та середньострокові прибутки. Якщо бажаєте отримати частину цього пирога за найкращою передпродажною ціною , вам не варто зволікати.

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