Aave (AAVE) має зрости після запуску нової платформи соціальних мереж
Протягом останніх кількох днів Aave (AAVE) відновлюється. Цей провідний DeFi-протокол компенсує деякі втрати, які він отримав під час криптозими. Але завдяки запуску нового протоколу соціальних мереж під назвою Lens AAVE може піднятися ще вище. Розглянемо деякі важливі моменти:
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Новий протокол Lens — це відкрита платформа соціальних медіа, яку створили на Polygon, і яка буде використовувати сховища поза мережею.
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Цей запуск не спричинив одразу бичачий прорив для AAVE, проте аналітики очікують, що це станеться найближчим часом.
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Більше того, дивлячись на індикатори, бачимо очевидну бичачу дивергенцію в ціновій дії AAVE.
Джерело даних: Tradingview
AAVE?: прогноз та аналіз цін
На момент написання статті Aave (AAVE) торгувався на рівні 177,55 долара, за день втратив приблизно 1%. Та незважаючи на це, за останній тиждень прибутки монети складають десь 7,5%. Також ми бачили, як цей DeFi-токен перевищив свою 100-денну експоненціальну ковзну середню.
Оскільки новини про запуск соціальної мережі починають проникати на загальний ринок, цілком ймовірно, що AAVE буде зростати. Завдяки цьому його ціна наблизиться або перевищить 200-денну EMA, що складає близько 205 доларів.
Також очікується, що DeFi-токен консолідується близько цієї ціни та зросте до 210 доларів найближчим часом. Тобто його вартість зросте приблизно на 16% від поточної ціни.
Чому варто інвестувати в Aave (AAVE)?
На даний момент AAVE є одним з найперспективніших DeFi-проєктів на крипторинку. Його створили, щоб користувачі мали можливість брати та давати в борг криптовалюту повністю децентралізованим способом.
З моменту свого запуску в 2017 році Aave приносить інвесторам величезні прибутки і, як очікується, продовжить цю тенденцію в майбутньому. Отож, якщо ви хотіли ознайомитися з перспективними DeFi-токенами, в першу чергу зверніть вашу увагу на AAVE.