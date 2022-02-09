Протягом останніх кількох днів Aave (AAVE) відновлюється. Цей провідний DeFi-протокол компенсує деякі втрати, які він отримав під час криптозими. Але завдяки запуску нового протоколу соціальних мереж під назвою Lens AAVE може піднятися ще вище. Розглянемо деякі важливі моменти:

Новий протокол Lens — це відкрита платформа соціальних медіа, яку створили на Polygon, і яка буде використовувати сховища поза мережею.

Цей запуск не спричинив одразу бичачий прорив для AAVE, проте аналітики очікують, що це станеться найближчим часом.

Більше того, дивлячись на індикатори, бачимо очевидну бичачу дивергенцію в ціновій дії AAVE.

Джерело даних: Tradingview

AAVE?: прогноз та аналіз цін

На момент написання статті Aave (AAVE) торгувався на рівні 177,55 долара, за день втратив приблизно 1%. Та незважаючи на це, за останній тиждень прибутки монети складають десь 7,5%. Також ми бачили, як цей DeFi-токен перевищив свою 100-денну експоненціальну ковзну середню.

Оскільки новини про запуск соціальної мережі починають проникати на загальний ринок, цілком ймовірно, що AAVE буде зростати. Завдяки цьому його ціна наблизиться або перевищить 200-денну EMA, що складає близько 205 доларів.

Також очікується, що DeFi-токен консолідується близько цієї ціни та зросте до 210 доларів найближчим часом. Тобто його вартість зросте приблизно на 16% від поточної ціни.

Чому варто інвестувати в Aave (AAVE)?

На даний момент AAVE є одним з найперспективніших DeFi-проєктів на крипторинку. Його створили, щоб користувачі мали можливість брати та давати в борг криптовалюту повністю децентралізованим способом.

З моменту свого запуску в 2017 році Aave приносить інвесторам величезні прибутки і, як очікується, продовжить цю тенденцію в майбутньому. Отож, якщо ви хотіли ознайомитися з перспективними DeFi-токенами, в першу чергу зверніть вашу увагу на AAVE.