Здається, Terra (LUNA) готова зростати після того, як більшу частину 2022 року криптовалюта провела на низхідному тренді. Монета демонструє певні ознаки консолідації, оскільки настрої на ринку покращуються. Та як далеко вона може піднятися в найближчій перспективі? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо декілька важливих моментів:

На момент виходу статті Terra (LUNA) торгувалась за 55 доларів, тобто за останні 24 години зросла приблизно на 3,5%.

Також відзначимо, що кожен бичачий прорив останніми днями стагнував в діапазоні між 62,76 і 70 доларами.

Якщо LUNA зможе подолати ведмежий тиск в цій зоні постачання, то зможе попрямувати до 90 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Terra (LUNA) сягнути 90 доларів?

LUNA мала більш виражену тенденцію до зниження порівняно з іншими монетами на ринку. Фактично з 3 до 7 лютого ми бачили, що токен впав більше ніж на 30%. Це не стало несподіванкою, а було продовженням цьогорічного низхідного тренду.

Наразі спостерігається певна консолідація. Однак щоразу, коли LUNA зростає, вона зіштовхується з величезним тиском у зоні постачання від 62 до 72 доларів. Якщо монета зможе подолати ведмедів у цій зоні, то, скоріше за все, вона підніметься вище до 90 доларів.

Будемо спостерігати, чи впаде токен нижче своєї підтримки в 52 доларів. Якщо це станеться, варто очікувати, що він знизиться ще більше, до 47 доларів.

Чи стане Terra (LUNA) гарною довгостроковою інвестицією?

Terra (LUNA) є основною мережею для стейблкойнів. Вона завжди займала значку частину на крипторинку і за розміром ринкової капіталізації увійшла в десятку лідерів.

Незважаючи на нещодавнє падіння, немає жодних сумнівів, що у довгостроковій перспективі LUNA є гідним активом. Вона може принести інвесторам стабільну цінність у найближчому та довгостроковому майбутньому.