зОстанні кілька тижнів Fantom (FTM) демонструє одні з найкращих результатів серед криптоактивів. Звісно, були деякі важливі новини стосовно цієї мережі, і загальний тренд рухається вгору. Проте зараз спостерігаємо, як зростання дещо сповільнилося. Розглянемо деякі ключові моменти:

Протягом останніх кількох днів FTM демонстрував непогане зростання, але йому не вдалося подолати бар'єр у 2,40 долара.

На момент виходу статті монета торгувалася за 2,2 долара, тобто за останні 24 години впала приблизно на 6%.

Очікуємо, що найближчими днями Fantom (FTM) знову спробує подолати поріг у 2,4 долара.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Fantom (FTM) піднятися до 3 доларів?

Що ж, цілком можливо, що FTM сягне позначки в 3 долари найближчими днями. Однак монеті доведеться піднятися вище жорсткого опору накладних витрат у 2,4 долара. Бикам вдалося підштовхнути цінову дію вище цього порогу, але вони не змогли довго підтримувати зростання.

В результаті чого FTM знизився десь на 6% за останні 24 години, і на момент публікації статті монета коштувала 2,2 долара. Ми очікуємо, що найближчими днями токен знову спробує подолати поріг у 2,40 долара.

Якщо бики зможуть перевищити цей поріг і зберегти там прибутки, то ціна Fantom буде вище 3 доларів. Але якщо це не вдасться, ймовірно, токен впаде до наступної зони попиту нижче 2 доларів.

Чому зараз варто купувати FTM?

Fantom (FTM) — це інноваційний блокчейн-проєкт, який прагне запропонувати кращу швидкість та ефективність. Це одна з найбільш недооцінених мереж, проте вона продовжує демонструвати прибуток за прибутком.

Наразі ринкова капіталізація його нативного токена FTM становить близько 5,3 мільярда доларів. Це монета, що має великий потенціал, і насправді є одним із найбільш перспективних криптоактивів для інвестування.