Прогноз ціни на DigiByte (DGB). Яке майбутнє у цієї криптовалюти

Останні кілька днів DigiByte (DGB) , як і багато інших активів на ринку, дещо зміцнів. Однак, оскільки це невелика монета з мікрокапіталізацією, вона ще має великий потенціал для подальшого зростання. Але яке майбутнє чекає на DGB? Далі зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

У зв'язку з покращенням настроїв на загальному ринку DigiByte (DGB) колосально зріс за останні 5 днів.

Однак на момент виходу цієї статті монета втратила близько 5% і торгувалася за 0,02486 долара.

Очікується, що DigiByte (DGB) відновиться і покаже цього року прибутки, і, за досить консервативними оцінками, його вартість буде 0,08 долара.

Джерело даних: Tradingview.com

Майбутнє DigiByte (DGB): аналіз

Хоча DigiByte (DGB) зростав останні кілька днів, та він ще не оговтався від січневого спаду. Цього року він втратив 30% своєї вартості і продовжує торгуватися дуже низько порівняно зі своїм ATH.

Однак монета відновилася від мінімуму в 2022 році, що становив близько 0,015 долара, і консолідується вище позначки в 0,02 долара. У короткостроковій перспективі ми очікуємо деяку волатильність DigiByte (DGB), але загальна тенденція до зростання триватиме.

У довгостроковій перспективі аналітики прогнозують, що цього року монета зросте майже в 4 рази і сягне позначки в 0,08 долара. Це, звичайно, консервативна оцінка. DigiByte (DGB) може зрости ще більше, особливо якщо настрої на ринку залишаться позитивними.

Чому варто придбати DigiByte (DGB)

Оскільки ринкова капіталізація DigiByte (DGB) досить низька, ця монета має великий потенціал для зростання. На момент написання статті ринкова капіталізація монети фактично становила близько 320 мільйонів доларів.

Окрім того, ця мережа пропонує декілька передових технологій, які роблять її більш конкурентоспроможною порівняно з іншими блокчейн-мережами. Зокрема її платформа DigiAsset є досить масштабним проєктом. Отож, якщо поглянути на ці базові основи, безсумнівно, DigiByte (DGB) є гідним активом, який чудово підходить для довгострокових інвестицій.