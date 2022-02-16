Algorand, 26-та за величиною криптовалюта за ринковою капіталізацією, торгується за 0,994 долара з 24-годинним обсягом торгівлі трохи більше 217 мільйонів доларів. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити Algorand, ця стаття саме для вас.

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Що таке Algorand?

Algorand — це самостійна децентралізована мережа на базі блокчейну, яка підтримує широкий спектр додатків. Ці системи є безпечними, масштабованими та ефективними, тобто виконуються усі критично важливі умови для ефективного використання у реальному світі.

Algorand зможе підтримувати обчислення, які вимагають надійних гарантій ефективності, щоб створювати нові форми довіри. Основна мережа Algorand запрацювала в червні 2019 року і станом на грудень 2020 року обробляла майже 1 мільйон транзакцій за день.

Algorand створили для того, щоб пришвидшити транзакції та підвищити ефективність і на противагу повільним транзакціям біткоїну та інших блокчейнів.

Algorand розробили таким чином, щоб була менша комісія за транзакції та не було майнінгу, і він працює на чистому блокчейн-протоколі proof-of-stake (PoS) та без дозволів.

Чи варто купувати Algorand сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що позначиться на ваших фінансах. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Algorand

Price Prediction прогозує, що Algorand перевищить 11,25 долара, а рентабельність інвестицій (ROI) за 5 років становитиме близько 617%. Trading Beasts також оптимістично налаштовані. Експерти цього ресурсу очікують, що цього року Algorand перевищить 2,08 долара. У червні 2022 року він буде торгуватися за 1,9 долара.

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