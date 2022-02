Починаючи з 27 січня Telos (TLOS) зберігає бичачий тренд. 7 лютого він встановив новий історичний максимум на рівні 1,43 долара. Потім стався невеликий відкат до 0,986 долара, але згодом токен відновив свій бичачий тренд.

Зараз він торгується на рівні 1,12 долара і за останні 24 години він зріс на 10,84%.

У цій статті ми розкажемо вам, в чому криється причина поточного зростання Telos (TLOS).

Що таке Telos (TLOS)?

Перш ніж зануритися в поточний бичачий тренд, важливо спочатку пояснити, що таке Telos.

Telos — це блокчейн-мережа, яку об’єднали з програмою EOSIO, щоб забезпечити масштабованість та швидкість смарт-контрактів для NFT, соціальних мереж, ігор та децентралізованих фінансів (DeFi). Його нативний токен називається TLOS.

Чому в лютому ціна TLOS зростає?

Причиною поточного бичачого тренду TLOS стали три фактори. Серед них: нові партнерські відносини, інтеграція TLOS з гаманцем Anchor, а також активний запуск у мережі Telos проєктів NFT і DeFi .

Нові партнерства

За останні кілька тижнів у Telos було декілька інтеграцій та партнерських угод, які підвищили впізнаваність його бренду по всьому світу.

Наприклад, завдяки інтеграції Telos Foundation з DappRadar користувачі Telos можуть відстежувати свої dApps у мережі Telos.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Також компанія Telos Foundation співпрацювала з BikeChain, додатком для спільних поїздок, що обробляє всі транзакції у блокчейні Telos.

Запуск у мережі проєктів NFT та DeFi

Все більше і більше проєктів DeFi та NFT запускають на Telos, і це притягує ліквідність та користувачів до протоколу. OmniDEX — це наразі останній DeFi-проєкт, який є першою нативною децентралізованою біржою, яку створили в мережі Telos.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Інші проєкти, які нещодавно запустили на Telos: міжланцюговий NFT-ринок tofuNFT, DeFi-протокол AristotleDAO, проєкт TelosPunks NFT, а також APPICS, додаток соцмереж для NFT.

Інтеграція TLOS з гаманцем Anchor

Ще однією важливою подією в екосистемі Telos стала інтеграція мережі з гаманцем Anchor від Greymass, і це спричинило величезний стрибок цін. Greymass — це організація, що сприяє розвитку технологій розподіленого реєстру та інфраструктури, що їх живить.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Завдяки цій інтеграції власники TLOS можуть здійснювати безпечний вхід у різні програми, які працюють у мережі, наприклад, платформа Staker One, веб-гаманець Telos і Decid Voter.