Pantera Capital очолила раунд фінансування, до якого також долучилися Gemini Frontier Fund і Circle Ventures.

Maverick прагне використовувати своє стратегічне партнерство з деякими постачальниками ліквідності, щоб зробити революцію на ринку деривативів децентралізованих фінансів (DeFi).

Maverick Protocol, інноваційна платформа деривативів, яка не потребує дозволів, оголосила про проведення раунду фінансування в розмірі 8 мільйонів доларів, до якого долучилися провідні інвестори криптоекосистеми на чолі з Pantera Capital.

За даними цієї платформи, кошти підуть на запуск нового продукту, а також на розширення команди протягом наступних кількох місяців.

Circle Ventures, Gemini Frontier Fund і Jump Crypto підтримали цей раунд фінансування своїми внесками. Також долучилися й інші не менш важливі компанії: Altonomy, CMT Digital, GoldenTree Asset Management та Tron Foundation.

Нові технології для традиційних ринків деривативів

Технологія Maverick, яка отримала назву ALP (Автоматизоване розміщення ліквідності) , прагне надати трейдерам доступ до децентралізованих деривативів завдяки моделі відкритого лістингу. За словами співзасновника Maverick Елвіна Сю, ця технологія має змінити традиційні ринки, оскільки користувачі зможуть з легкістю торгувати токенами із середньою капіталізацією на децентралізованих біржах деривативів.

«На традиційних ринках досі бракує можливості швидко розміщувати нові активи, бо це потребує інтенсивної роботи, яка потрібна для забезпечення стабільності ринку. Завдяки Maverick […] тепер спільнота може створювати ринки, і це потребує набагато меншого капіталу, і трейдерам все одно буде приємно тут працювати», – повідомив співзасновник Maverick Елвін Сю.

Maverick також планує використати кошти, щоб масштабувати ALP за допомогою швидкого розширення свого основного протоколу машинного навчання. Окрім того, платформа хоче розширити свою команду, адже вона заходить на ринок деривативів, який постійно зростає.

Протокол ALP дозволяє створювати торгові пари похідних інструментів і надає доступ до сотень пар на відміну від ліміту в 30 пар, що існує для DEX.

Як зазначив Maverick у своєму повідомленні, завдяки такій інновації користувачі криптовалют зможуть використовувати будь-яку торгову пару, причому для застави можна буде використати будь-які токени, що працюють за стандартом ERC20.

Революція на ринку криптовалютних деривативів DEX

Як повідомив співдиректор Pantera Capital Джоуї Круг, така інновація може зробити революцію на ринку деривативів децентралізованих фінансів (DeFi).

«DeFi потрібен хтось, хто зможе задовольнити попит на деривативи, які мають відношення до активів із середньою капіталізацією та бізнес-стратегією «довгий хвіст», які недостатньо обслуговуються існуючими біржами».

Він додав, що користувачі отримають користь від низького ковзання, а також прибутки від ефективного розміщення постачальників ліквідності (LP).

На ринку цифрових активів обсяг деривативів становить понад 50% щоденного обсягу торгівлі. У цьому секторі спостерігається значне зростання починаючи з 2021 року, тому для деривативів DEX відкриті чудові можливості.

Maverick планує запустити свою інноваційну технологію в середині 2022 року.