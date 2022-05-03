Сьогодні ринок криптовалют в цілому є ведмежим, і більшість монет зі списку топ-100 на момент написання цієї статті торгувалися в мінусі. Однак варто зазначити, що на ринку є й ті, хто виділився серед загалу.

Кращі криптовалюти

За останні 24 години біткоїн впав приблизно на 1% і на момент написання статті торгувався трохи нижче 38 500 доларів США. Його втрати за минулий тиждень становлять близько 5%, і прогнозують, щоб він буде падати ще нижче.

Ethereum був відносно стабільним протягом останньої доби і втратив близько 5% цього тижня. Інші монети зі списку топ-20 зазнали незначних втрат, винятками стали Terra і Avalanche. Terra здорожчала приблизно на 2%, а AVAX – на 3,66%.

Cronos продовжує падати і незабаром може вилетіти з топ-20, якщо буде знижуватися тими ж темпами. Учора монета Crypto.com втратила 15% після того, як біржа знизила процентні ставки за картками. Сьогодні вона опустилася ще на 8%.

Кращі гравці

Якщо говорити про монети поза топ-20, більшість з них також торгуються у червоному. UNUS SED LEO, який займає 24-сходинку в рейтингу, зріс на 4%, а Cosmos — на 3%.

Найбільшим переможцем став Algorand, який повідомив, що стане офіційною блокчейн-платформою FIFA. Через цю новину його токен злетів і вже здорожчав на 21%.

Ще одним великим переможцем став Helium, який піднявся на 9%. Цьому сприяла ціла низка позитивних новин: екосистема Helium 5G активно зростала протягом року, до компанії приєднався Dish в якості першого основного оператора, GigSky випустив перший план стільникового зв’язку, а також були представлені нові точки доступу.

Закриває список переможців OKB, який зріс на 6%.

Щодо аутсайдерів, найбільшою невдахою знову став KNC, сьогодні він впав на 14%. Kava знизилася на 7% і таким чином втратила нещодавні прибутки. ApeCoin продовжує падати і за останні 24 години втратив 8%.

У тренді

Найбільшим переможцем сьогодні став SafeFloki. Його токен SFK, що працює за принципом «грай та вигравай», здорожчав на 677%. Ця гра розгортається навколо героя, який намагається розбагатіти, збирає трофеї та бореться з небезпечними ворогами.