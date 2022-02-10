Альткоїни, які найкраще підходять для короткого продажу

На початку року спостерігався певний тиск продажів на ринку криптовалют, та цього місяця ринок різко відновивлюється. Це гарний знак того, що ринок рухається в правильному напрямку, і також це дає гарну можливість для коротких продавців зайти на ринок. Що вам варто знати:

Оскільки більшість монет зростають, то тепер може статися відкат, і це дає можливість коротким продавцям заробити на цьому.

Окрім того, є деякі прогалини у цьому відновленні, тому не дивно, якщо буде відступ.

Та перш ніж почати короткі продажі, вам варто усвідомити, що ви будете наражати себе на необмежений ризик.

Якщо ви шукаєте гідні криптоактиви для короткого продажу, нижче вказано список, на який вам варто звернути увагу:

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) є однією з основних монет на ринку і поступається лише Bitcoin. Після січневого падіння ETH здорожчав майже на 20% за останні 7 днів і перетнув важливу позначку в 3000 доларів.

Джерело даних: Tradingview

Та наразі ми спостерігаємо, як монета втрачає значну частину цього імпульсу. Відкат є зовсім реальним, а отже, короткі продавці можуть знайти вигідні точки входу і скористатися низхідною хвилею, щоб отримати непогані прибутки.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI) є одним з провідних децентралізованих протоколів обміну на ринку. Його нативний токен UNI працює відносно непогано і за останні 7 днів піднявся аж на цілих 15%.

У більшості випадків, коли основні криптовалютні активи, як-от ETH і BTC, просідають, менші монети, наприклад, UNI, падають ще більше. Ви отримуєте чудовий шанс заробити за допомогою шорту.

Також є кілька інших монет, які варто розглянути. Серед них Gala (GALA), Shiba Inu (SHIB) тощо. Переконайтеся, що ви керуєте капіталом належним чином, щоб уникнути серйозних ризиків.