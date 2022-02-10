Протягом останніх двох тижнів більшість часу Crypto.com (CRO) зростав. Проте монета зіштовхнулася з великим опором на рівні 0,5 долара. Однак у сьогоднішній внутрішньоденній торгівлі токен перевищив цей поріг. Чи побачимо ми серйозний прорив? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо декілька важливих моментів:

На момент написання статті CRO торгувався десь близько 0,5076 долара, тобто за 24 години цей токен зріс на 5%.

Щоб забезпечити солідну динаміку росту найближчими днями, бики мають підтримувати зростання вище 0,5 долара.

Якщо це їм вдасться, CRO може зрости щонайменше на 25% найближчим часом.

Джерело даних: Tradingview.com

Crypto.com (CRO): цінова дія та аналіз

Хоча більшість криптовалютних активів у лютому зростали, та CRO відновився швидше, ніж очікувалося. Після значного січневого падіння наразі монета торгується на повноцінному бичачому ринку.

Для короткострокового прибутку було важливо подолати опір на позначці в 0,5 долара. На момент написання статті CRO перевищив цей рівень. Це говорить про те, що токен має достатній бичачий імпульс, щоб зростати далі. Деякі аналітики стверджують, що наступною зупинкою для CRO стане 0,7 долара. Тобто вартість монети зросте приблизно на 50% від поточної ціни.

Однак, якщо бики не зможуть знайти достатній попит, щоб утримати цінову дію вище 0,5 долара, CRO може відступити і консолідуватися на наступному рівні підтримки в 0,4 долара.

Чому зараз варто придбати CRO

Наразі монета Crypto.com (CRO) одна з небагатьох, що торгується на бичачому ринку. Хоча деякі монети вже відновилися після січневого падіння, вони досі мають багато слабких місць.

Та CRO відрізняється від них, і стане чудовим варіантом для короткострокових і довгострокових інвесторів. Більше того, Crypto.com значно розширив свою присутність по всьому світу. В кінцевому результаті це позитивно позначиться на його нативному токені CRO.