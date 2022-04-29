Біткоїн знову не зміг піднятися вище позначки в 40 000 доларів, хоча вчора він зріс на короткий період і сягнув максимуму в 40 280 доларів. За даними трекера цін на криптовалюти CoinGecko, в результаті сьогоднішньої ринкової діяльності BTC опустився до мінімуму в 38 750 доларів, хоча в даний момент ця еталонна криптовалюта торгується трохи вище 39 000 доларів.

Негативні настрої також переживають й інші учасники ринку: загальна ринкова капіталізація знизилася на 1,8%. Ethereum, друга за ринковою капіталізацією криптовалюта, знизилася на 1,5% за останні 24 години.

Можливо, побоювання щодо рецесії допоможуть ризикованим активам

Нинішні труднощі, які переживає біткоїн, також пов’язані з уповільненням росту акцій у п’ятницю, оскільки акції технологічних гігантів Amazon і Apple впали після того, як днем раніше оприлюднили їхні звіти про прибутки. Під час ранкових торгів індекс S&P 500 знизився на 1%, промисловий індекс Dow Jones відкрився на 0,4% нижче, а Nasdaq Composite втратив 0,7%.

Через збільшення волатильності, можливо, будуть подальші втрати, адже шириться занепокоєння щодо більш жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи США. Очікується, що ФРС, яка збирається наступного тижня, підвищить процентні ставки на 50 базисних пунктів; і цей фактор, за словами оглядачів ринку, може вплинути на відновлення економіки.

Маркус Сотіріу, аналітик платформи для торгівлі цифровими активами GlobalBlock, припускає, що, можливо, через підвищення ставок та надмірне посилення політики з боку ФРС економічний спад збільшиться, а це може стати сигналом для біткоїну.

У п’ятницю в електронному листі Сотіріу повідомив:

«У першому кварталі 2022 року ВВП США скоротився на 1,4%, бо посилилися побоювання щодо рецесії. На мою думку, це гарний знак для ризикових активів, на кшталт біткоїну та акцій, адже Федеральна резервна система може переглянути свою жорстку політику задля того, щоб уникнути рецесії».

Згідно з даними, які оприлюднили в першому кварталі 2022 року, річний ВВП в США знизився на 1,4%. Це вперше з 2 кварталу 2020 року, щоб ВВП настільки скоротився.

Прогноз для біткоїну на найближчий час

Однак хочемо звернути увагу інвесторів на те, що кореляція між біткоїном та акціями зросла за останні кілька місяців.

Таким чином, падіння на фондових ринках через хвилювання, викликане геополітичними проблемами, та нові спалахи COVID може негативно позначитися на BTC.

З іншого боку, якщо біржовий ринок буде зростати, це також може допомогти біткоїну подолати нинішні рівні опору.