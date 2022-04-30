Samsung, найбільша корейська компанія з управління активами, планує здійснити лістинг першого біржового фонду (ETF) на криптовалюту, який активно працює з січня 2022 року. Крім того, інші великі галузі також планують приєднатися до цього криптовалютного EFT.

Samsung є лідером криптогалузі

За повідомленнями місцевих ЗМІ, цей лістинг стане першим азіатським ETF, що включає власне криптовалюти, оскільки ця компанія, що займається ринком капіталу, намагається підготуватися для діяльності на ринку блокчейнів, який активно зростає по всьому світу.

Проте це опосередковано позначиться на цифрових активах, оскільки може виникнути затримка з лістингом на внутрішньому ринку, подібно до тієї затримки, що виникла цього тижня в Австралії, коли вони запустили 3 ETF на криптовалюту.

Керівництво компанії нещодавно придбало 20% акцій вартістю 30 млн доларів американської компанії з управління інвестиціями AmplFi і таким чином отримало прибутки від продажу AmpliFi EFT в Азії.

Більше того, ходили чутки, що для довгоочікуваного запусук ETF використають ту ж структуру, що й для AmpliFi. Компанія повинна інвестувати щонайменше 80% своїх чистих активів у акціонерні цінні папери блокчейн-компаній.

Дискусія щодо інвестицій в криптовалютні компанії з кожним днем набирає все більших обертів. До таких компаній, наприклад, належать NVIDIA, що виробляє графічні процесори для майнінгу біткоїнів (BTC), і Silvergate, що надає банківські послуги; крім того, існують й інші фінансові організації, зокрема Coinbase, Galaxy Digital Holdings та багато інших.

Однак поточні тенденції криптовалютних ETF – це один із способів, які сьогодні використовують, щоб інвестувати в цифрові активи. Компанія Samsung, що займається управлінням активами, розміщує на Гонконзькій фондовій біржі EFT на сиру нафту, FANG+ тощо.