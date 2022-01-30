Індекс S&P 500 залишився відносно незмінним.

ICE Popsicle Finance впав на 22% за останні 24 години.

У п’ятницю біткоїн (BTC) торгувався на рівні понад 37 000 доларів США, що на 3% більше ніж за попередні 24 години. Тим часом, після бурхливого тижня кілька альтернативних криптовалют почали зміцнювати свої позиції.

Аналітики шукали сигнали того, чи почне фондовий ринок відновлюватися, і з'явиться стимул купувати криптовалюти. Протягом останнього тижня S&P 500 залишався відносно незмінним, а-от BTC зріс на 1%, а ETH втратив 3%.

Інвестори продовжують відмовлятися від американських акцій, незважаючи на прогнози, що Федеральна резервна система США буде коригувати фіскальну та монетарну політики. Якщо розпродаж продовжиться, можливо, ще більше інвесторів почнуть скорочувати свої ризикові активи, причому першими постраждають криптовалюти. Як наслідок, найближчим часом ціни знову можуть впасти.

Окрім того, з огляду на макроекономічні проблеми деякі експерти побоюються, що повторяться 2017-2018 рр. Проте, схоже, зима вже настала, і про це свідчить падіння BTC більше ніж на 40% від його історичного максимуму у близько 69 000 доларів, який зафіксували в листопаді.

Чи існує на крипторинках системна небезпека?

Нинішня низька ефективність різних криптовалют і токенів децентралізованих фінансів (DeFi) говорять про те, що криптовалютні ринки є більш ризикованими. Коли відбуваються різкі коливання, деякі трейдери можуть перейти на біткоїн, який менш небезпечний на ринку криптовалют.

Джерело: TradingView

Вартість токенів, пов’язаних із розробником Wonderland, різко впала

За останні 24 години токен ICE від Popsicle Finance впав на 22%, TIME від Wonderland втратив 15%, а SELL від Abracadabra впав на 15%. Протягом попередніх місяців монети Даніеле Сестагаллі залучили багато лояльних прихильників завдяки тому, що він спеціалізується на криптопроєктах, що орієнтовані на спільноту. У якийсь момент його активи оцінювалися в мільярди доларів, та з того часу ці багатства випарувалися.