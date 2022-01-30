Протягом 24 годин Terra Luna втратила 18%

Terra Luna виникла через потребу в стабільності на ринку криптовалют.

Протягом останніх 24 годин вартість Luna знизилася на 18%, зараз вона на 50% нижче від історичного максимуму в 103,34 долара, який зафіксували 27 грудня.

За очікуваннями, ціна сягне дна на рівні близько 25 доларів, і день закриється на рівні 33 доларів.

Даніель Шін і До Квон заснували платформу Terra у 2018 році. Ці двоє хотіли створити нову цифрову валюту, яка б відповідала б потребам поточної гнучкої економіки. Задумувалось, що Terra буде мати стабільну ціну, і досягнути стабільності цін вдасться за допомогою змінної грошової маси, яка забезпечується незмінними приманками, що властиві майнінгу.

Terra — це алгоритмічна децентралізована система та платформа для генерації стейблкоінів, де прибуток інвесторів розприділяється. Вона має декілька стейблкоінів ($UST), а також нативний токен Luna. На даний момент Terra входить до списку топ-10 криптовалют і має вражаючі показники.

Її ринкова капіталізація становить 19 286 510 087 доларів, денний обсяг торгів складє 3 007 537 766 доларів, повна розбавлена вартість налічує 48 152 817 826 доларів, циркуляційний запас становить 400 527 133 токенів, загальна пропозиція — 818 249 192 і максимальна пропозиція — 1 000 000 000 токенів.

Джерело: TradingView

За допомогою утилітних токенів можна викарбувати UST і зробити ставку на постачання Luna. Коли для стейкінгу використовують багато токенів, і це перекриває пропозицію токенів, достатньо всього кілька людей, які відмовляться робити ставки, і пошириться хвиля страху, що змусить ще більше людей відмовитися від ставок.

По-друге, завдяки протоколу накопичувального рахунку їм сплачують 19,5% APY (річна відсоткова прибутковість). Висока ставка виплат призвела до того, що суми депозитів за протоколом Anchor зростали в геометничній прогресії і швидше, ніж суми позик. Таке збільшення розриву негативно впливає на резерви прибутковості.

До середини грудня 2021 року токен активно зростав, потім у результаті масового розпродажу його ціна впала, а 27 грудня вона перевищила історичний максимум у 103,3400 доларів. Відтоді почалася корекція монети, ціна впала більше ніж на 50%, лише за останній тиждень вона знизилась на 30%. Протягом останніх 24 годин монета опустилася на 18%, і, за очікуваннями, завершить день близько позначки в 33 доларів.

Відомі трейдери прогнозують, що мінімальна ціна сягне дна близько 25 доларів, а потім почнеться висхідний тренд. Очікується, що завдяки збільшенню запозичень, вливанню капіталу в резерви прибутковості та зростанню біткоїну ціна на Luna збільшиться серед інших монет, адже посилиться довіра інвесторів.