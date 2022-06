KCS — це нативний службовий токен платформи KuCoin. KCS запустили в 2017 році, і він виконує різноманітні функції для ходлерів. По-перше, трейдер, який скористається цим токеном в якості плати за газ, отримає 20% знижки. Чим більше у вас токенів KCS, тим більше переваг ви отримаєте. Також доступні бонуси, що залежать від розмірів активів та обсягу торгівлі на загальній біржі KuCoin.

По суті, KCS виступає ставкою на біржу KuCoin. Якщо біржа KuCoin зросте, то, ймовірно, підніметься і токен KCS. За даними CoinMarketCap, KuCoin займає третю сходинку серед найбільших бірж. Понад 8 мільйонів користувачів у 207 країнах та юрисдикціях світу можуть скористатися послугами KuCoin, зокрема вони мають доступ до сотень цифрових активів та криптовалют.

Ця біржа пропонує широкий асортимент продуктів, наприклад: спотова торгівля, маржинальна торгівля, P2P-торгівля фіатними валютами, торгівля ф’ючерсами, стейкінг, кредитування. Окрім того, в листопаді 2018 року KuCoin оголосила про проведення раунду фінансування серії А на суму 20 мільйонів доларів, до якого долучилися IDG Capital та Matrix Partners.

Також KuCoin щомісяця викупляє на вторинному ринку токени KCS і витрачає на це 10% прибутків своєї платформи. Викуплені KCS потім спалюють, зменшуючи таким чином розмір пропозиції. На даний момент біржа KuCoin здійснила 27 спалювань.

І нарешті, щоб забезпечити активний розвиток екосистеми KCS, в дефляційний механізм KCS запровадять механізм стягнення базової плати EIP-1559 та KCC + збір за пріоритетність. У зв’язку з цим базова плата за газ буде динамічно змінюватися залежно від перевантаженості мережі KCC.

KCS можна знайти на різних платформах, зокрема Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (раніше Bitmax).

Spotlight та Burningdrop

Інвестори, які володіють токенами KCS, мають право взяти участь у токенсейлі на KuCoin Spotlight, що є платформою для запуску токенів на KuCoin.

KuCoin Spotlight вже запустила понад 20 проєктів, серед яких варто зазначити CWAR та HOTCROSS.

Overview of ATH ROI of #Spotlight Projects on KuCoin

The 20th Spotlight project – @melos_studio $MELOS ROI: 10.60x 🔥🔥🔥#KuCoin $KCS @kucoincom pic.twitter.com/iniH5jdyfg

— HappyBlock (@RealHappyBlock) April 12, 2022