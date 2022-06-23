KuCoin Token (KCS) є нативним токеном мережі KuCoin Community Chain (KCC)

KCS надає власникам токенів торгові знижки, можливість щодня отримувати пасивний прибуток, а також інші бонуси

Щомісяця KuCoin викуповує та спалює KCS і витрачає на це 10% свого доходу

TVL у KCC становить майже 50 мільйонів доларів, тут постійно з’являються нові DApps

Що таке KCS?

KCS — це нативний службовий токен платформи KuCoin. KCS запустили в 2017 році, і він виконує різноманітні функції для ходлерів. По-перше, трейдер, який скористається цим токеном в якості плати за газ, отримає 20% знижки. Чим більше у вас токенів KCS, тим більше переваг ви отримаєте. Також доступні бонуси, що залежать від розмірів активів та обсягу торгівлі на загальній біржі KuCoin.

По суті, KCS виступає ставкою на біржу KuCoin. Якщо біржа KuCoin зросте, то, ймовірно, підніметься і токен KCS. За даними CoinMarketCap, KuCoin займає третю сходинку серед найбільших бірж. Понад 8 мільйонів користувачів у 207 країнах та юрисдикціях світу можуть скористатися послугами KuCoin, зокрема вони мають доступ до сотень цифрових активів та криптовалют.

Ця біржа пропонує широкий асортимент продуктів, наприклад: спотова торгівля, маржинальна торгівля, P2P-торгівля фіатними валютами, торгівля ф’ючерсами, стейкінг, кредитування. Окрім того, в листопаді 2018 року KuCoin оголосила про проведення раунду фінансування серії А на суму 20 мільйонів доларів, до якого долучилися IDG Capital та Matrix Partners.

Також KuCoin щомісяця викупляє на вторинному ринку токени KCS і витрачає на це 10% прибутків своєї платформи. Викуплені KCS потім спалюють, зменшуючи таким чином розмір пропозиції. На даний момент біржа KuCoin здійснила 27 спалювань.

І нарешті, щоб забезпечити активний розвиток екосистеми KCS, в дефляційний механізм KCS запровадять механізм стягнення базової плати EIP-1559 та KCC + збір за пріоритетність. У зв’язку з цим базова плата за газ буде динамічно змінюватися залежно від перевантаженості мережі KCC.

KCS можна знайти на різних платформах, зокрема Kucoin, MXC, Poloniex, Probit, AscendEX (раніше Bitmax).

Spotlight та Burningdrop

Інвестори, які володіють токенами KCS, мають право взяти участь у токенсейлі на KuCoin Spotlight, що є платформою для запуску токенів на KuCoin.

KuCoin Spotlight вже запустила понад 20 проєктів, серед яких варто зазначити CWAR та HOTCROSS.

BurningDrop — це платформа для справедливого розподілу токенів, яка вже допомогла провести розподіли токенів цілої низки блокчейн-стартапів, до яких можуть долучитися власники KCS. Здійснюючи блокування криптоактивів чи надаючи їм призначення, користувачі можуть збільшити свою обчислювальну потужність для додаткового розподілу токенів.

KuCoin Community Chain

Токен KCS живить мережу KuCoin Community Chain. KCC працює за допомогою механізму консенсусу Staked Authority (PoSA) і демонструє чудові результати, високу пропускну здатність та пропонує низькі комісії за транзакції, низький час затримки, високий рівень безпеки та стабільності. Окрім того, PoSA допомагає зберігати час підтвердження блоку на рівні 3 секунд.

На даний момент TVL (загальна заблокована вартість) мережі становить близько 50 мільйонів доларів, а кількість адрес гаманців перевищує 300 000.

KCC спеціалізується в таких сферах:

Створює базовий набір інструментів для блокчейну

Поєднує централізовані елементи з децентралізованими

Розробляє глобальну відкриту платформу для розробників

Будує автономну децентралізовану спільноту

Створює протоколи міжланцюгової взаємодії

Розширює можливості для управління додатковим навантаженням

Також екосистема KuCoin займається проєктами DeFi-сектору, NFT та Web3.

Фонд KCS Management Foundation

Фонд KCS Management Foundation відповідає за розвиток, прийняття рішень, інвестиції та впровадження KCS і в даний час займається пошуком та розробкою різноманітних централізованих та децентралізованих додатків.

У майбутньому екосистема KCS (до якої входять основна команда KuCoin, KCC GoDAO Foundation, інвестиційні інститути, бізнес-янголи, а також представники спільноти KCS Holder Community) започаткує більш ефективні автономні протоколи та інструменти, що працюють завдяки спільноті, а також буде поступово переймати повноваження від KCS Management Foundation.

Згодом спільнота GoDAO повністю візьме управління у свої руки.

Інші способи використання токена KCS та його майбутнє

Також за допомогою KCS можна купувати безліч товарів і послуг онлайн та офлайн. Продавців та постачальників цифрових платежів, які підтримують цей токен, можна знайти в таких секторах: онлайн-шопінг, бронювання готелів та онлайн-ігри.

Щоб досягти своєї мети, KCS співпрацює з біржею KuCoin та KCC задля розробки платіжної системи, яка зможе слугувати клієнтам по всьому світу. Ця платіжна система поєднає всі проєкти з екосистемою KCS. Також її інтегрують з різноманітними операціями, зокрема торгівля деривативами, запуски нових монет, стейблкоїни, кредитування, транзакції з NFT та транзакції в екосистемі KCC.

https://twitter.com/RealHappyBlock/status/1513824833951641602