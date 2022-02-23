Протягом останнього тижня загальний крипторинок дещо просів. В результаті чого Algorand (ALGO) формує ведмий тренд, що може призвести до масштабної корекції ціни. Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент виходу статті Algorand (ALGO) торгувався приблизно за 0,81 долара, тобто за добу знизився на 5%.

Позначка в 0,8 долара виявилася важливою лінією підтримки, але очікується, що ALGO опуститься нижче неї.

Якщо це відбудеться, то найближчим часом монета може наблизитися до 0,5 долара.

Джерело даних: Tradingview

Чи відбудеться корекція Algorand (ALGO) на 40%?

Безсумнівно, останніми днями загальний ринок криптовалют значно ослаб. Algorand (ALGO) не став винятком. На початку цього місяця монета демонструвала непогані результати, проте зараз падає.

Однією з ключових зон підтримки залишається позначка 0,8 долара. Хоча бики змогли підтримувати цінову дію вище цього рівня, та не думаємо, що ALGO протримається там довго. Як результат, монета може впасти до 0,5 долара, і лише потім можуть з'явитися деякі ознаки розвороту тренду.

Тобто відбудеться корекція майже на 40%. Однак, якщо бикам якось вдасться підняти ALGO вище 0,9 долара, то, можливо, ведмежий прогноз може не реалізується в передбачуваному майбутньому. На момент виходу статті монета торгувалася за 0,81 долара.

Чи настав час купувати Algorand (ALGO)?

Що ж, більшість монет зараз торгуються нижче, і якщо ви звикли купувати на просадці, то зараз саме час. Проте не забувайте, що очікується ще більша слабкість Algorand (ALGO), тому було б розумно ще трохи почекати, доки ціни впадуть ще. Принаймні в такому випадку ви отримаєте мінімальний ризик можливого зниження ціни і придбаєте цей актив зі знижкою.