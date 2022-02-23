Axie Infinity (AXS) може відновитися приблизно на 15%

На початку цього місяця після досить солідного зростання Axie Infinity (AXS) пережив деяку корекцію. Монета знизилася на 50% і тепер торгується на ведмежому ринку. Та незважаючи на це, ми вважаємо, що існує реальний потенціал для непоганого зростання. Зазначемо деякі важливі моменти:

Після того як раніше його ціна знизилася на 50%, останніми днями AXS відновився і коливається в діапазоні від 45 до 49 доларів.

Однак найближчим часом монета може повернутися до 55 доларів.

На момент виходу статті AXS торгувався на рівні 49 доларів, тобто за останні 24 години впав майже на 8%.

Джерело даних: Tradingview

Axie Infinity (AXS): перспективи на майбутнє

Очікувалося, що після лютневого стрибка криптовалютний ринок відкотиться в якийсь момент. Проте значною мірою падіння, яке ми зараз спостерігаємо, виникло через геополітичну напруженість в Європі.

Як результат, відбувається 50%-ва корекція Axie (AXS) від максимумів, які були на початку лютого. На даний момент ціна коливається в межах від 45 до 48 доларів. Не думаємо, що це триватиме довго. Насправді ми очікуємо, що найближчими днями монета спробує подолати опір накладних витрат на рівні 55 доларів.

Це означає, що відбудеться зростання десь приблизно на 15%. Не думаємо, що AXS відновить свій лютневий максимум у 72 долари, але бики спробують консолідуватися вище 55 доларів, перш ніж зробити наступний крок.

Чому варто додати Axie Infinity (AXS) у свій список спостереження

Минулого року ігрові токени метавсесвіту та блокчейну шалено зростали, зокрема Axie Infinity. Хоча цього року більшість цих токенів збавили оберти через спад на загальному крипторинку, але метавсесвіт є однією з найцікавіших секторів криптосвіту.

Більше того, зовсім недавно AXS торгувався за 200 доларів. Цілком можливо, монета знову зможе піднятися до цих висот.