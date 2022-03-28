Filecoin (FIL) часто рекламують як один із найперспективніших проєктів у революції Web 3, яка, на думку багатьох експертів, вже не за горами. Однак цього року монета переживала досить важкі часи. Проте після періоду консолідації, напевно, настане бичачий прорив. Зазначимо деякі фактори, на які слід звернути увагу:

Імовірно, що до кінця 2022 року Filecoin може зрости в 4 рази або навіть більше.

Базова вартість монети залишається дуже недооціненою.

Активний рух до Web 3 цього року значною мірою сприятиме зростанню FIL.

Джерело даних: Tradingview

Як скоро Filecoin (FIL) може збільшитися в 4 рази?

Після буремного початку року настав такий період, що виникли побоювання, що, можливо, криптозима затягнеться. Filecoin (FIL), як і багато інших альткоїнів, зазнав серйозного удару, і приблизно кілька тижнів тому він опустився до нового мінімуму 2022 року на рівні 16,5 долара. Але потім імпульс змінився, і спостерігався непоганий підйом і період консолідації.

Зараз настрої на ринку покращуються, і це має лише зіграти на користь FIL. Будемо спостерігати, чи зможе монета найближчим часом перетворити позначку в 21 долар із зони опору накладних у зону підтримки.

Можливо, почнеться бичачий забіг, в результаті якого FIL зросте щонайменше на 30%. Аналітики вважають, що довгостроковій перспективі монета може з легкістю збільшитися до 80 доларів. Варто пам'ятати, що у вересні минулого року FIL торгувався за 120 доларів, тому існує прецедент швидких здобутків і втрат.

Чи варто купувати Filecoin (FIL)

Filecoin продовжує грати важливу роль у галузі зберігання даних. Цей проєкт має стати децентралізованим рішенням для обробки даних, і оскільки все ближче наближається епоха децентралізованого Інтернету, такий тип послуг буде просто безцінним.

Дійсно FIL не єдиний у цій галузі, він має конкурентів. Однак до цього часу проєкт розвивався дуже успішно, тому рекомендуємо звернути на нього увагу.