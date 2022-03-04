Те, що Anchor Protocol зріс більше ніж на 22% під час ранкових торгах у четвер, не є дивиною у криптовалютному просторі, але це щось новеньке для цього децентралізованого фінансового протоколу на базі Terra (LUNA).

За останні 7 днів ANC, токен управління в мережі Anchor, різко зріс більше ніж на 77% і сьогодні здорожчав більше ніж на 22%, а потім дещо відкотився.

Дивлячись на рух ціни токена, ми бачимо, що 3 лютого 2022 року він торгувався трохи вище 1,34 долара. Якщо перемотати до сьогоднішнього дня, ANC сягнув максимуму в 4,95 долара по відношенню до долара США завдяки потужному купівельному тиску, який, ймовірно, виник через можливість отримати винагороду від стейкінгу, що складає 32,69% APY (річний відсотковий прибуток) на Binance.

Ще один токен, Highstreet (HIGH), пропонує до 40,19% APY, хоча токен HIGH знизився більше ніж на 6% за останні 24 години.

Після того як ANC зріс на 22%, він дещо відкотився

На момент виходу статті токен Anchor Protocol торгувався близько 4,59 долара і втратив деякі зі своїх сьогоднішніх прибутків. Проте зі своїми прибутками в 15% він все одно колосально випереджає інші токени.

Чи зможе ціна ANC піднятися вище? Цілком можливо, особливо якщо купівельний тиск залишиться незмінним через активні спроби блокувати токени з метою отримання нагород за стейкінг. Однак важливо відмітити, що цей підйом також висвітлює реальність криптовалютних ринків – ці активи дуже нестабільні, і сьогодні актив може активно зростати, а за секунду вже може впасти.

Проте, якщо брати до уваги позитивні перспективи блокчейн-екосистеми Terra, які вона має завдяки тому, що нещодавно для стейблкоїна TerraUSD (UST), який прив’язаний до долара, створили резерви розміром 1 мільярд доларів у біткоїнах, в короткостроковій перспективі ситуація для ANC може бути не просто гарною, а навіть чудовою.

Аналітик Джейвон Маркс також вважає, що на даний момент ціна ANC ще не завершила свій підйом. За його словами, ця монета може піднятися вище 6,00 доларів, якщо бики утримають рівень підтримки на рівні 3,96 долара.

«9-годинний графік ANC залишається в режимі ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ, оскільки технічні показники свідчать про подальше зростання! Якщо ANC знаходиться вище 3,96 долара, це означає, що він не зустріне опору на шляху до цілі в 6,61 долара! Тобто Anchor Protocol збирається зрости на 30%, щоб досягти позначки в 6,61 долара, і, схоже, він уже почав набирати оберти», – повідомив Маркс, коли пара ANC/USD піднялася вище 4,00 долара.

19 березня 2021 року ANC сягнув свого максимального рівня в 8,23 долара.