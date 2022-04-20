Ціна монети ApeCoin (APE) сьогодні зросла на 34,03%, і на момент написання статті вона становила близько 16,50 долара.

У цій статті ми розглянемо фактори, що сприяють різкому росту ціни на ApeCoin.

Чому ціна ApeCoin (APE) зростає?

Перш ніж ми розглянемо поточну висхідну тенденцію, хочемо спочатку пояснити, що таке ApeCoin.

ApeCoin — це службовий токен та токен управління ERC-20, який використовується в екосистемі APE, при створенні якої надихалися проєктом Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC). Цей токен використовується для стимулювання та розширення можливостей децентралізованої спільноти. APE є його нативним токеном.

Давайте тепер детальніше розглянемо ті фактори, що спричинили бичачий тренд.

Оголошення Yuga Labs щодо майбутнього метавсесвіту

Однією з головних причин, що призвели до стрімкого росту монети, стали спекуляції, що виникли після оголошення, яке зробив її засновник, Yuga Labs, і в якому йшлося про майбутній метавсесвіт.

19 березня компанія Yuga Labs випустила тизер під назвою «Otherside», який рекламував майбутній метавсесвіт. Однак компанія не розкрила усі подробиці цього проєкту, але була підказка, що це буде метавсесвіт, де буде інтегровано декілька NFT та ApeCoin. Більше того, у Yuga Labs заявили, що більше подробиць розкриють у квітні.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS — Yuga Labs (@yugalabs) March 19, 2022

Окрім того, 23 квітня Bored Ape Yacht Club відзначить першу річницю з моменту свого запуску.

Запуск продажу землі, яку продаватимуть за APE

Ще однією причиною нинішнього здорожчання стало те, що @renegademasterr, власник Bored Ape, повідомив, що Yuga планує незабаром розпочати продаж землі в своєму проєкті, і вартість буде розраховуватися в токенах APE.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE. BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL) Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE — renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022

Попит на APE і NFT з боку китів

Ще однією можливою причиною поточного росту цін є збільшення інтересу китів до Bored Ape NFT і ApeCoin.

За даними Whalestats, токен займає 5-й сходинку за популярністю серед китів ETH, обсяг кожної транзакції у середньому становить 63 500 доларів.

Одну з найбільших транзакцій, здійснених протягом останніх 24 годин, виконав кит ETH під назвою BlueWhale0093. У цій транзакції було задіяно майже 300 000 токенів на суму 3,9 мільйона доларів.