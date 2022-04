Ціна монети ApeCoin (APE) сьогодні зросла на 34,03%, і на момент написання статті вона становила близько 16,50 долара.

У цій статті ми розглянемо фактори, що сприяють різкому росту ціни на ApeCoin.

Перш ніж ми розглянемо поточну висхідну тенденцію, хочемо спочатку пояснити, що таке ApeCoin.

ApeCoin — це службовий токен та токен управління ERC-20, який використовується в екосистемі APE, при створенні якої надихалися проєктом Yuga Labs Bored Ape Yacht Club (BAYC). Цей токен використовується для стимулювання та розширення можливостей децентралізованої спільноти. APE є його нативним токеном.

Давайте тепер детальніше розглянемо ті фактори, що спричинили бичачий тренд.

Однією з головних причин, що призвели до стрімкого росту монети, стали спекуляції, що виникли після оголошення, яке зробив її засновник, Yuga Labs, і в якому йшлося про майбутній метавсесвіт.

19 березня компанія Yuga Labs випустила тизер під назвою «Otherside», який рекламував майбутній метавсесвіт. Однак компанія не розкрила усі подробиці цього проєкту, але була підказка, що це буде метавсесвіт, де буде інтегровано декілька NFT та ApeCoin. Більше того, у Yuga Labs заявили, що більше подробиць розкриють у квітні.

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS

Окрім того, 23 квітня Bored Ape Yacht Club відзначить першу річницю з моменту свого запуску.

Ще однією причиною нинішнього здорожчання стало те, що @renegademasterr, власник Bored Ape, повідомив, що Yuga планує незабаром розпочати продаж землі в своєму проєкті, і вартість буде розраховуватися в токенах APE.

Was just sent some huge alpha re @yugalabs land drop. The sale will be a Dutch auction of some sort starting at 600 $APE.

BAYC / MAYC (Airdrop)

Punks, Meebits, Cool Cats, Nounz, WoW, Toadz (Auto WL)

Get your $APE ready. Looks like we’re gonna need it. #BAYC #OTHERSIDE

— renegademaster / guccibayc.eth (@renegademasterr) April 20, 2022