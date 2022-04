Токен ApeCoin від Yuga Labs, що є розробником BAYC, продовжує зростати. Coinbase знімає про нього фільм, а кілька днів тому провідний оператор біткоїн-банкоматів Coin Cloud оголосив, що додасть APE до всієї мережі Coin Cloud.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєоте дізнатися, як і де можна придбати ApeCoin, ця стаття саме для вас.

Оскільки APE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати APE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити APE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть APE.

ApeCoin — це токен управління та службовий токен ERC-20, який використовується в екосистемі APE, щоб розширити можливості мережі та сприяти децентралізованій розбудові спільноти на передньому краї Web3.

Учасники керують мережею ApeCoin через систему децентралізованого управління, яка контролює ApeCoin DAO, також вони голосують за те, як використовувати фонд екосистеми ApeCoin DAO. APE Foundation реалізує ті пропозиції, щодо яких власники ApeCoin дійшли згоди.

Власники токенів можуть брати участь у ApeCoin DAO. APE є спільною та відкритою валютою, яку можна використовувати без централізованих посередників. 62% усіх ApeCoin виділили на фонд Ecosystem Fund, який підтримуватиме ініціативи, що погоджуються спільнотою, і за які проголосували члени ApeCoin DAO.

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, що позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

За даними FX Street, нещодавня висхідна тенденція монети створює основу для подальшого підйому, в результаті якого APE може сягнути історичного максимуму в 17,46 долара.

З іншого боку, якщо тригодинна свічка закриється нижче 9,64 долара, це створить нижчий мінімум і скасує бичачу гіпотезу.

