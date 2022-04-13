Ринок криптовалюти по-тихеньку відновлюється після нещодавніх втрат, і Shiba Inu наразі затьмарює своїми здобутками інші монети.

Від початку тижня ринок криптовалют демонструє низькі результати: біткоїн ненадовго опустився нижче психологічно важливого рівня в 40 000 доларів. Загальна ринкова капіталізація криптовалют також впала до 1,8 трильйона доларів.

Однак протягом останніх 24 годин загальний крипторинок показав гарні результати. Загальна ринкова капіталізація криптопростору зросла менше ніж на 1%, а біткоїн знову торгується в зеленому.

SHIB, нативний токен екосистеми Shiba Inu, має найбільші здобутки серед двадцятки найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією. SHIB зріс більше ніж на 20% за останні 24 години, випереджаючи інші провідні криптовалюти.

Основним каталізатором цього ралі стало розміщення цієї мем-монети на Robinhood . Robinhood є однією з провідних світових торгових платформ, що приваблює величезну кількість представників молодого покоління.

Ще одним каталізатором було оголошення команди Shiba Inu про те, що вже розпочався продаж землі у їхньому метавсесвіті. Щоб долучитися до цього процесу і отримати ранній доступ, користувачі повинні скористатися системою блокування і заблокувати токени LEASH або SHIBOSHI.

Ключові рівні, за якими варто спостерігати

4-годинний графік SHIB/USD є найбільш оптимістичним серед двадцятки найкращих криптовалют за ринковою капіталізацією.

Лінія MACD знаходиться вище нейтральної зони, що вказує на бичачий імпульс для Shiba Inu. 14-денний індекс відносної міцності дорівнює 64 і показує, що, якщо ралі продовжиться, незабаром SHIB може увійти в зону перекупленості.

На момент виходу статті токен SHIB коштував 0,00002729 долара. Якщо це ралі продовжиться, SHIB зможе піднятися вище 0,0000321 долара вперше з лютого 2022 року.

Однак Shiba Inu знадобиться підтримка загального ринку криптовалют, якщо вперше цього року він захоче торгуватися вище 0,000040 долара.